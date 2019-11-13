На рынке Казахстана появились евробонды России, Турции и Украины с высокой доходностью – KASE

Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Валентина Владимирская. На рынке Казахстана появились евробонды России, Турции и Украины с высокой доходностью, заявил заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Андрей Цалюк.

«Евробонды России в долларах США: купон – 12,75% – прекрасный инструмент для инвестирования, что называется «рекомендую». Напоминаю, что эти бумаги можно покупать за тенге на Казахстанской фондовой бирже и это, в общем, очень неплохо. Бумаги, конечно, сейчас значительно перекуплены. Понятно, что с таким купоном они всех интересуют, поэтому индикативная доходность к погашению находится на уровне 3,3% годовых, то есть бумаги торгуются с большой премией, что в любом случае все равно интересно на фоне наших депозитов, потому что эта доходность в долларах», — сказал Цалюк, выступая на брифинге биржи в среду.

По его словам, с 10 октября на рынке государственных ценных бумаг (ГЦБ) РК появились облигации министерства финансов Украины, Турецкой Республики, а с 29 октября – министерства финансов Султаната Оман.

«Суверенные облигации Турции: купон – 6,35%, это тоже долларовая бумага и текущая доходность – 5,34% годовых. Хороший инструмент, тоже торгуется в тенге. В октябре заключены первые 11 сделок с международными облигациями Турецкой Республики объемом Т40,2 млрд», — сообщил Цалюк.

Суверенные облигации Украины – это тоже евробонды в долларах США, купон 9,75% годовых, текущая доходность – 6,65%.

«Поэтому есть что на Казахстанской фондовой бирже купить, даже если у вас достаточно высокие девальвационные ожидания», — считает замглавы KASE.

В октябре объем торгов на рынке ГЦБ, по его данным, снизился на 1,5%, или Т1,1 млрд – до Т68,1 млрд. Среднедневной объем торгов сложился на уровне Т3 млрд, среднедневное количество сделок – четыре, средний объем одной сделки – Т0,8 млрд.

На первичном рынке ГЦБ объем торгов в октябре снизился на 25,2% – до Т28,5 млрд. В рамках реализации госпрограмм местные исполнительные органы трех областей и Алматы привлекли Т8,7 млрд. Остальной объем – Т19,8 млрд, что на 47,6% меньше аналогичного показателя сентября – привлекло министерство финансов, доразместив четыре выпуска облигаций с дюрацией от 1,7 до 6,9 лет под 9,13-9,9% годовых.

Объем торгов на вторичном рынке вырос на 27,4% – до Т39,6 млрд, причем 87,3% от общего оборота торгов вторичного рынка пришлось на ноты Нацбанка.

«Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга в октябре выросла на 1,6%, или Т192,6 млрд – до Т12,6 трлн», — заключил Цалюк.