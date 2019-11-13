Одобренный мажилисом законопроект предоставит недискриминационный доступ на финрынки ЕАЭС

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Одобренный мажилисом законопроект предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считают в комитете по финансам и бюджету нижней палаты парламента РК.

«Ратификация соглашения (о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка – КазТАГ) создаст условия для обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в банковском и страховом секторах, секторе услуг на рынке ценных бумаг, а также предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов Евразийского экономического союза», — говорится в заключении комитета, распространенном в среду на пленарном заседании нижней палаты парламента РК.

Председатель комитета Гульжана Карагусова в данном заключении прогнозирует, что реализация данного соглашения «позволит определить направления и порядок гармонизации законодательства, сближения норм, предусмотренных национальным законодательством государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере: по принятию согласованных требований к участникам финансовых рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности в банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг; гармонизации подходов к регулированию рисков в сфере финансового рынка в соответствии с международными стандартами; обеспечению условий для взаимного признания лицензий; гармонизации требований к раскрытию информации в сфере финансового рынка; вопросу приобретения долей (акций) в уставном капитале участников финансового рынка инвесторами государств-членов; гармонизации требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг».

Мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка».