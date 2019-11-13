Отменить введение налогообложения на операции по платежным картам потребовали депутаты РК

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Отменить введение налогообложения на операции по платежным картам потребовал депутат мажилиса парламента РК Азат Перуашев.

«Просим подтвердить или опровергнуть заявление вице-министра (финансов Берика – КазТАГ) Шолпанкулова о введении налогообложения на отдельные виды операций по платежным картам, в случае подтверждения – пересмотреть подходы и отказаться от введения до окончания заявленного президентом (Касым-Жомартом Токаевым – КазТАГ) срока о моратории на проверку субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ)», — говорится в депутатском запросе в адрес премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном на заседании мажилиса парламента в среду.

По мнению депутата, решение о введении контроля за операциями с банковскими картами граждан вызвало обоснованную критику.

«Из пояснения вытекают две цели: выявление скрытых предпринимательских доходов и увеличение налогов в бюджет. По поводу выявления скрытых доходов считаем нужным напомнить, что президент Токаев отменил на три года налог на доход для МСБ, а также объявил мораторий на проверки МСБ на этот же срок. Также, согласно законодательству, налоги от МСБ переданы местным бюджетам, а потому решения по данному вопросу целесообразнее принимать в каждом конкретном регионе с учетом местной ситуации. Таким образом, пропадает сам смысл администрирования МСБ, но именно этот сектор является главным участником операций с личными банковскими карточками – граждане ими пользуются, приобретая продукты питания, лекарства и прочее», — полагает парламентарий.

Он утверждает, что фискальный контроль карточек был бы уместен, если бы в стране действовало всеобщее декларирование доходов – тогда сравнение с фактическими расходами позволяло бы выявлять скрытые обороты. Но так как его внедрение отложено до 2025 года, депутату непонятна логика этой инициативы.

«Что касается состояния бюджета, то совсем недавно депутаты внесли вагон предложений как по увеличению доходов, так и по сокращению неэффективных расходов. Предлагалось в разы сократить расходы на обучение предпринимательству по программе «Бастау бизнес», на которую ежегодно выделяется Т6 млрд, так как после обучения получают кредиты на бизнес не более четверти выпускников. Зато те, кого вице-министр предлагает обложить данью через платежные карты, уже состоялись в МСБ без всяких госпрограмм. Так может их не подрубать нужно, а дать возможность вырасти? А если фискалам так нужно нарушать поручения президента, то на налоги по карточкам можно списать те самые неэффективные 75% средств по «Бастау бизнес», что составляет Т4,5 млрд в год», — подчеркнул мажилисмен.

Наконец, продолжил он, не просчитана реакция людей на это нововведение.

«Благодаря развитию карточек, подавляющее большинство платежей перешло в электронный формат, но после нововведения появились отказы от применения карточек и требование наличных расчетов. Эта тенденция грозит утерей доверия платежным системам и возвратом части операций в теневую сферу», — полагает Перуашев.