Предельные цены на лекарства в Казахстане обещают утвердить до конца 2019 года

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Предельные цены на лекарственные средства в Казахстане обещают утвердить до конца 2019 года, передает корреспондент агентства.

«В конце прошлого года был принят закон, в соответствии с которым министерство (здравоохранения – КазТАГ) было наделено компетенцией по регулированию цен. (…) И до конца текущего года мы утвердим уже более расширенный перечень лекарственных средств с предельными ценами для оптовой и розничной реализации. А по Кодексу мы должны их утвердить не позднее 10 января следующего года», — сообщила в среду во время пресс-конференции председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

На сегодняшний день, по словам Бюрабековой, утверждены предельные цены на 3900 лекарственных средств.

«В реализацию данного закона были приняты правила регулирования цен. Данные правила были согласованы с генеральной прокуратурой. И по этим правилам были установлены предельные оптово-розничные цены в июле месяце текущего года на 3900 лекарственных средств. Тем не менее, в Казахстане сейчас зарегистрировано около 7800 наименований лекарственных средств. И сейчас мы ведем работу с производителями о том, чтобы они подали цены на регистрацию», — сказала она.

Также Бюрабекова отметила, что для формирования цен для закупа лекарственных средств за счет бюджетных средств данными правилами исключены расходы на маркетинг и на содержание юридического лица «для того, чтобы была возможность для снижения цен при государственных закупках».