Проверить «Күнделік» на соответствие законам о защите персональных данных просят депутаты

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Проверить электронный журнал «Күнделік» на соответствие законам о защите персональных данных просят депутаты.

«Оператором АИС (автоматизированной информационной системы – КазТАГ) была определена частная компания ТОО «Күнделік» с иностранным участием – российским. Между тем в данной (информационной – КазТАГ) системе сосредоточены персональные данные и полная информация о ходе учебы в школах всех школьников Казахстана. По нашему мнению, этот пласт информации подлежит максимальной защите и не может передаваться частной компании, да еще и с иностранным участием. Просим проверить, насколько сложившаяся ситуация соответствует законодательству в области защиты персональных данных юных казахстанских граждан», — обратился в среду с депутатским запросом в генеральную прокуратуру от имени фракции «Ақ жол» мажилисмен Кенес Абсатиров.

Депутаты также просят «проверить обоснованность и законность определения оператора АИС в лице «Күнделік» в обход требований о справедливой конкуренции», а также дать правовую оценку действиям министерства образования и науки «о повсеместном внедрении в школах системы «Күнделік» без учета технической готовности 31% школ».

«За последние два года это, если не десятое, уж точно более пяти депутатских запросов было направлено из стен мажилиса. Пора бы уже правительству отреагировать», — поддержала своего коллегу вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о критике со стороны депутатов системы «Күнделік», таких как: платность ряда сервисов системы, отсутствие акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности, размещение на сайте рекламы доставки продуктов в тюрьмы и СИЗО.