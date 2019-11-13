Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Судья Бостандыкского района Алматы подозревается в получении взятки в размере $3 тыс., сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК пресечен факт взяточничества судьей Бостандыкского района. Судья изобличена при возврате через доверенное лицо взятки в сумме $3 тыс., которые ранее получила за отсрочку принятия решения по гражданскому делу», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что 9 ноября было получено согласие генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающей привилегиями от уголовного преследования.