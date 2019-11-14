Токаев сравнил уровни производительности труда в сельском хозяйстве РФ и трех регионов РК

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сравнил уровни производительности труда в сельском хозяйстве России и трех регионов Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

«В России этот показатель (производительность труда в сельском хозяйстве – КазТАГ) составляет $17 тыс., а в развитых странах доходит до $80-90 тыс.», — сказал Токаев на совещании в Акмолинской области в четверг.

Президент указал на низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве в трех крупных зерносеющих областях Казахстана, находящийся на уровне от $5 тыс. до $8 тыс.

Он поручил министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов предпринять конкретные меры по существенному увеличению производительности труда в сфере агропромышленного комплекса (АПК), в том числе за счет внедрения отечественных разработок.

«Сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации. Нужно и дальше продолжать работу по внедрению влаго- и ресурсосберегающих технологий возделывания посевных площадей», — отметил глава государства.

Также он сказал, что за последние три года в Акмолинской области площадь орошаемых земель увеличилась в 7,5 раза и превысила 24 тыс.

«Это хороший показатель, напрямую влияющий на повышение производительности. Необходимо продолжить эту работу», — сказал Токаев.