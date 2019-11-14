В Кокшетау отсутствует должный контроль за ценообразованием – Токаев

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ — В Кокшетау отсутствует должный контроль за ценообразованием, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В Кокшетау – столице одного из главных зерновых регионов рост цен на муку был максимальным – почти 47%! Тем самым все наши меры по повышению реальных доходов населения сводятся на нет. Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием», — цитирует Акорда Токаева с совещания по развитию Акмолинской области, проходящего в Кокшетау в четверг.

По его словам, «министерства ограничиваются лишь тем, что констатируют факты роста цен, указывая, как обычно, на волатильность курса валют, сезонный характер сельхозпроизводства и т.п.»

«Отсутствует координация между минэкономики, МСХ и министерством торговли и интеграции. Акимы в свою очередь фактически самоустранились от этой работы. Стабфонды практически не оказывают стабилизационного воздействия на рынок продовольственных товаров. Пороговые значения цен не контролируются. Мое поручение не выполнено», — сказал Токаев.