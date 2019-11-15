Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ — Доступ к почти 20 незаконным интернет-сайтам заблокировали в Казахстане, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры (ГТП) РК.

«Уральская транспортная прокуратура закрыла свободный доступ к сайтам по распространению и торговле наркотиков, осуществлению азартных игр через интернет-казино. По результатам проведенного мониторинга надзорным ведомством направлены иски в суд о незаконности восьми сайтов, через которые осуществлялась продажа наркотических средств и психотропных веществ, а также 11 интернет-казино по организации и проведению виртуальных игр. (…) Решениями суда №2 Уральска иски прокуратуры удовлетворены, деятельность всех 19 интернет-сайтов признаны незаконными и заблокированы», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что доступ пользователей к указанным сайтам был свободным как на территории Казахстана, так и за ее пределами.

«Согласно Закону «О средствах массовой информации» интернет-ресурс является средством массовой информации, в связи с чем размещаемая на нем информация не должна противоречить нормам действующего законодательства», — напомнили в ГТП РК.