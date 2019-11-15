Комитет генассамблеи ООН принял проект резолюции по развитию туризма в Центральной Азии

Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Второй комитет генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) принял проект резолюции по развитию туризма в Центральной Азии (ЦА), сообщает пресс-служба ООН.

«Генеральная Ассамблея отмечает, что прохождение Великого шелкового пути через Центральную Азию и усилия стран Центральной Азии по продвижению туризма на мировых рынках способствуют росту интереса иностранных туристов к региону», — говорится в приятом единогласно проекте резолюции «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии» в пятницу.

Соавторами резолюции, выдвинутой Узбекистаном, выступили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. В документе государства ЦА отметили значительный вклад стран Центральной Азии в укрепление региональной стабильности и устойчивое развитие, а также заявили о своей поддержке усилий и инициатив, направленных на укрепление экономического сотрудничества в регионе.

«Генеральная Ассамблея ООН предлагает государствам-членам, другим заинтересованным сторонам и Всемирной туристской организации, действуя в соответствии с ее мандатом и в пределах имеющихся ресурсов, поддерживать деятельность, осуществляемую странами Центральной Азии в целях содействия развитию ответственного и устойчивого туризма в регионе», — сказано в проекте резолюции.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке продолжают работу все шесть основных комитетов генассамблеи. Сейчас они обсуждают и принимают проекты резолюций.

«Проекты резолюций и решений, которые готовятся и принимаются в главных комитетах консенсусом или путем голосования, передаются затем в генеральную ассамблею ООН для их окончательного утверждения на пленарных заседаниях. Там они, как правило, принимаются без существенных изменений и примерно с теми же результатами голосования, что и в комитетах. Во втором комитете обсуждают вопросы экономического развития, проблемы преодоления разрыва в доступе к передовым технологиям и пути привлечения средств на цели развития», — пояснили в ООН.