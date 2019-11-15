Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Негосударственный орган по надзору за аудиторами планируют создать в Казахстане, сообщила директор департамента методологии бухгалтерского учета и аудита министерства финансов (МФ) РК Арман Бектурова.

«Поэтому назрела необходимость создания этого независимого надзорного органа. Цель его в первую очередь усилить качество и то доверие, которое население оказывает аудиторскому отчету, чтоб оно было надлежащим и подтвержденным. Они будут проверять аудиторские отчеты и аудиторов, именно тех, кто выдал заключение по крупным публичным компаниям – это акционерные общества, компании с госучастием», — сказала Бектурова в кулуарах межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в министерстве юстиции РК в пятницу.

По ее словам, существующие на сегодняшний день шесть аудиторских палат «сами принимают экзамены, сами делают контроль качества, сами делают заключение».

«Но в мире отошли от этого, конечно. Везде независимый сильный надзор идет. Поскольку если что-то случится, что-то с этими (публичными – КазТАГ) компаниями, вы понимаете, какие последствия будут в целом для экономики страны», — отметила директор департамента.

В новом органе будут представители шести аудиторских палат, регулятора, фондовой биржи, НПП «Атамекен», академического круга. В целях исключения конфликта интересов представители аудиторских палат в новом органе составят 1/3 часть.

«Это будет негосударственный орган, это будет иная некоммерческая организация. То есть профессиональный совет», — уточнила Бектурова.

Она планирует, что проект закона, в котором предусмотрено создание нового органа, после получения заключения правительства направят в парламент до конца года.