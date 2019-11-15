Некоторых миротворцев Казахстана готовятся приравнять к ветеранам ВОВ

Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Некоторых миротворцев Казахстана готовятся приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), передает корреспондент МИА КазТАГ.

«В рамках законопроекта («О ветеранах» – КазТАГ) предусматривается из числа ветеранов, приравненных по льготам и гарантиям к ветеранам ВОВ, выделить отдельно ветеранов боевых действий на территории других государств. Кроме того, законопроект предусматривает расширение категорий лиц, приравненных по льготам и гарантиям к инвалидам и участникам ВОВ», — говорится в концепции законопроекта.

Ветеранов, приравненных по льготам и гарантиям к ветеранам ВОВ, предлагают дополнить другими категориями ветеранов боевых действий на территории других государств и отнести к ним военнослужащих, выполнявших международные обязательства Казахстана по поддержанию мира и безопасности как коллективные миротворческие силы вооруженных сил (ВС) РК. Речь идет о принимавших участие в усилении охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке в период с 1992 по 2001 годы, в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году, межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, а также национальному контингенту, участвовавшему в миротворческой операции в Ираке.

«Согласно информации министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности за период выполнения межгосударственных соглашений приняли участие: в охране внешних границ СНГ на Таджикско-Афганском участке – 9635 человек; в международной миротворческой операции в Ираке – 294 человек; в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 255 человек; в урегулировании конфликта в Чехословакии – 64 человека.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 11 июля 2017 года «О миротворческой деятельности Республики Казахстан» военный персонал, участвующий в операциях по принуждению к миру в период нахождения в зоне (районе) миротворческой операции, приравнивается к участникам боевых действий. В целях усиления социально-правовых гарантий защиты указанных граждан предлагается отнести их к лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ», — отметили авторы концепции.

По действующему законодательству вышеуказанным категориям военнослужащих социальные гарантии не предоставляются.

Предлагаемым законопроектом предусмотрены пять социально-защищаемых категорий ветеранов: 1) ветераны ВОВ; 2) ветераны боевых действий на территории других государств; 3) ветераны, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам ВОВ; 4) ветераны труда; 5) другие категории лиц, на которых распространяется действие закона.

Разработчики предлагают также в законопроекте предусмотреть полномочия акимам областей, городов и районов в пределах своей компетенции устанавливать за счет соответствующих бюджетов, привлекая средства благотворительных фондов и других, не запрещенных законом источников дополнительные меры социальной защиты для ветеранов, к которым можно отнести такие льготы как: предоставление социальной помощи по оплате коммунальных услуг; предоставление социальной помощи на приобретение топлива; бесплатный проезд общественным транспортом и так далее.

«Таким образом, законопроектом полностью сохранены социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством для ветеранов», — сказано в документе.

Вместе с тем, отмечается, что в законопроекте отсутствуют нормы действующего закона «О льготах и социальной защите участников, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним», как «устаревшие и утратившие свое практическое значение», например: первоочередное право на вступление в жилищно-строительные и иные кооперативы (товарищества); первоочередное право на получение ссуд под пятипроцентный льготный кредит на 30 лет без первоначального накопления на ссудо-сберегательных счетах с учетом их платежеспособности для индивидуального жилищного строительства; право на получение ссуды под 5% льготный кредит на 30 лет без первоначального накопления на ссудо-сберегательных счетах с учетом их платежеспособности для строительства домов жилищно-строительных кооперативов; право на получение ссуды на льготных условиях членами садоводческих товариществ на приобретение и строительство садовых домиков и благоустройство садовых участков в соответствии с действующим законодательством; преимущественное право на прием в садоводческие товарищества (кооперативы); предоставление ссуды на жилищное строительство, приобретение и строительство садовых домиков и благоустройство садовых территорий, под 5% льготный кредит на 30 лет без первоначального накопления на ссудо-сберегательных счетах с учетом их платежеспособности.

«Законопроект будет разработан для консолидации всех льгот и гарантий, предоставляемых ветеранам, усиления социально-правовых гарантий защиты военнослужащих, выполнявших международные обязательства Республики Казахстан по поддержанию мира и безопасности, путем предоставления им права на получение специального государственного пособия. С принятием законопроекта предполагается повышение эффективности социальной политики в части уточнения категорий ветеранов и оказываемых им мер социальной поддержки», — заверили разработчики.