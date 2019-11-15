В официальном заявлении о нем содержится так много противоречий, и оно настолько плохо сформулировано, что многое остается неясным

Издание Eurasia Times опубликовало статью под названием «Confusion surrounds Tajikistan terror attack» — «Сведения по поводу теракта в Таджикистане носят сумбурный характер».

(Фото: Wikimedia)

В предисловии к ней говорится так: «В ходе атаки на контрольно-пропускной пункт на границе Таджикистана с Узбекистаном, предположительно осуществленной боевиками Исламского Государства на прошлой неделе, погибли, по меньшей мере, 17 человек», — заявило таджикское правительство».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Министерство внутренних дел опубликовало на своем сайте фотографии нескольких тел в черном одеянии, лежащих рядом со сгоревшими транспортными средствами.

Судя по сообщениям властей, пятеро подозреваемых в причастности к Исламскому Государству были задержаны на границе в 60 километрах к юго-западу от столицы Душанбе.

Но радио Ozodi (таджикская редакция радиостанции «Свобода») сообщило о гибели шести сотрудников служб обеспечения безопасности — пятерых пограничников и одного работника полиции.

Согласно официальным утверждениям, злоумышленники передвигались в колонне из четырех машин, похожих на те, что изображены на фотографиях, выложенных на сайте МВД Таджикистана.

У трупа на официальной фотографии, кажется, руки связаны за спиной.

По словам аналитика Парвиза Муллоджанова, теракт своей «бессмысленностью и жестокостью» представляется характерным для ИГИЛ.

«Но в официальном заявлении (о нем) содержится так много противоречий, и оно настолько плохо сформулировано, что многое остается неясным», — сказал он.

Правительственное информационное агентство Khovar сообщило, что те, кто предпринял атаку, перешли афганско-таджикскую границу в начале этого месяца.

Затем они, как утверждается, прошли или проехали путь длиной 200 километров до погранзаставы Ишкобод, которая находится на таджикско-узбекской границе.

Горная центрально-азиатская республика с населением, составляющим около 9,2 миллиона человек, граничит с Афганистаном на юге и Китаем на востоке.

Атака была предпринята за день до того, как Таджикистан и Узбекистан, как сообщается, договорились об урегулировании давнего пограничного спора с целью подписать соответствующее соглашение уже в следующем месяце.

Таджикистан испытывает беспокойство по поводу своей пористой 1357-километровой границы с Афганистаном, которая в значительной мере контролируется боевиками на афганской стороне.

Ранее в этом году руководитель пограничной службы страны, генерал Раджабали Рахмонали заявил, что около 17 000 боевиков, в том числе 6 300 иностранных наемников, базируются вблизи границы в Афганистане.

Так называемое Исламское Государство взяло на себя ответственность за ряд предыдущих нападений, предпринятых в Таджикистане.

В мае осужденные за участие в деятельности ИГИЛ заключенные устроили бунт в расположенной к востоку от Душанбе колонии, в результате которого погибло большое количество людей.

Боевики, присягнувшие на верность ИГИЛ, убили четырех иностранных велосипедистов в 2018 году.

Десятки тысяч людей погибли в Таджикистане в ходе пятилетней гражданской войны в 1990-х годах.

Эту бывшую советскую республику возглавляет 67-летний президент Эмомали Рахмон, который пришел к власти в 1992 году, на начальном этапе гражданской войны, из-за которой 20 процентов населения были вынуждены покинуть свои родные края.

После прекращения боевых действий в 1997 году Рахмон укрепил собственную власть, отправил своих оппонентов в изгнание и положил конец свободе средств массовой информации. Деятельность новостных сайтов и социальных сетей в значительной степени ограничена, и менее половины населения имеет доступ к Интернету».

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