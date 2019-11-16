Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала три олимпийские лицензии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Команда Казахстана по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх-2020 в Токио будет представлена тремя спортсменами. Именно столько квот Казахстан завоевал по итогам периода набора очков (с 22 октября 2018 по 22 октября 2019) в актив мирового рейтинга. (…) Сегодня, 16 ноября, Международный союз велосипедистов (UCI) официально подтвердил казахстанские лицензии», — говорится в сообщении в субботу.

НОК отмечает, что квоты являются неименными.

«После завершения дедлайна наши спортсмены расположились на 19-м месте — 3259,35. Согласно регламенту олимпийской квалификации, данная строчка в ТОП-листе позволяет отправить на Игры трех велогонщиков, которые будут биться за награды в групповой гонке — впервые с момента проведения Олимпиады в Афинах (2004). При этом один из них выступит также в индивидуальной гонке преследования», — добавили в комитете.

Всего же на ОИ-2020 выступят 197 гонщиков (130 мужчин и 67 женщин).