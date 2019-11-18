Победа футбольной сборной РК над «карликом», еще пять олимпийских лицензий для Казахстана, старт мирового конькобежного сезона и наша теннисная команда в финальном турнире Кубка Дэвис

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: крупно выиграть у аутсайдера не удалось

В минувшую субботу национальная сборная Казахстана провела свой предпоследний матч в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020-го. В Сан-Марино она встречалась с командой этой карликовой страны, которая занимает 209-ю, или вторую с конца, строчку в текущем рейтинге ФИФА и подошла к игре с разницей забитых и пропущенных мячей 0-43.

На снимке: Гафуржан Суюмбаев в матче с командой Сан-Марино

Уже в первые полчаса наши футболисты трижды заставляли соперников начать с центра поля — это сделали Бахтиер Зайнутдинов, Гафуржан Суюмбаев и Алексей Щеткин. Добившись столь весомого преимущества, сборная Казахстана расслабилась. А за четверть часа до окончания матча хозяева поля сумели открыть счет своим голам в нынешнем отборочном цикле, что вызвало восторг у местных болельщиков. Словом, казахстанцам не удалось одержать крупную победу – 3:1.

В этот же день киприоты на своем поле проиграли шотландцам – 1:2. А россияне в родных стенах были разгромлены бельгийцами – 1:4. Перед заключительным туром положение в группе выглядит следующим образом: Бельгия – 27 очков, Россия – 21, Шотландия – 12, Кипр и Казахстан – по 10, Сан-Марино – 0. Завтра состоятся матчи: Шотландия – Казахстан, Бельгия – Кипр, Сан-Марино – Россия.

Чтобы подняться на 3-е место, нашим футболистам нужно побеждать шотландцев на их поле, во что верится мало, хотя на старте турнира подопечные Михала Билека крупно выиграли у этой команды (3:0). В случае ничьей казахстанцы могут стать 4-ми, поскольку киприоты вряд ли наберут хотя бы одно очко в гостевом матче с бельгийцами. Если же наши футболисты проиграют, то останутся на 5-й позиции, поскольку имеют отрицательный баланс в очных поединках с командой Кипра.

Современное пятиборье: две путевки на Олимпиаду

В Китае прошел чемпионат Азии и Океании, который был важен, прежде всего, как решающий для представителей этих двух континентов раунд отбора на Олимпийские игры. Медали они оспаривали вместе, а квоты на участие в летних Играх 2020-го распределялись так: пять лицензий – Азии, одна – Океании (и у мужчин, и у женщин). Причем по принципу «не больше одной на страну».

На снимке: Павел Ильяшенко

В мужских соревнованиях довольно успешно выступил лидер нашей сборной Павел Ильяшенко. Он занял итоговое 4-е место, пропустив вперед себя корейца Джи-Юн Ли (кстати, этот пятиборец на чемпионате мира нынешнего года остановился в одном шаге от медали) и двух китайцев. Это принесло ему олимпийскую путевку. Четыре другие достались спортсменам Южной Кореи, Китая, Японии и Узбекистана. Что касается остальных наших соотечественников, то Владислав Сухарев занял 10-е место, Владислав Мищенко – 12-е, Денис Тюрин – 18-е (среди 32-х участников).

А вот результат, показанный лидером женской команды Еленой Потапенко, вряд ли может порадовать – лишь 12-я итоговая позиция. Тем не менее, она сумела «зацепиться» за олимпийскую лицензию. Дело в том, что выше нее расположились представительницы четырех стран (четыре из Южной Кореи, по три из Китая и Японии, одна из Узбекистана), а каждая из этих сборных могла получить лишь по одной путевке. Соответственно пятая отошла к Елене. А вот какие места заняли другие наши пятиборки: Софья Приженникова – 16-е, Суламифь Ананьева – 18-е, Фариза Орумбекова – 21-е (среди 26 участниц). Кстати, всем этим трем девушкам 19-20 лет.

Велоспорт: превзошли результат прошлого четырехлетия

Международный союз велосипедистов обнародовал окончательный вариант олимпийского квалификационного рейтинга, согласно которому будут распределены квоты на участие в соревнованиях велогонщиков-шоссейников в рамках предстоящих летних Игр 2020-го. Мужской сборной Казахстана удалось завоевать три лицензии, или на одну больше, чем в прошлом четырехлетии, – благодаря тому, что из третьей десятки рейтинга она поднялась на 19-ю позицию. Это значит, что на Олимпиаде в групповой гонке примут участие три наших соотечественника, а в гонке с раздельного старта – один. Максимально возможное количество путевок – пять – получили Бельгия, Италия, Голландия, Франция, Колумбия и Испания.

А вот женская команда Казахстана не смогла завоевать ни одной лицензии. Во-первых, девушки разыгрывали вдвое меньше квот, чем мужчины (соответственно 67 и 130), а, во-вторых, наша сборная стала в рейтинге лишь 56-й.

Скоростной бег на коньках: лучше других проявили себя спринтеры

В столице Беларуси прошел первый в новом сезоне этап Кубка мира. Неплохо выступили наши конькобежцы в командном спринте, который с прошлого года входит в программу чемпионата мира, а скоро, возможно, станет и олимпийской дисциплиной. В казахстанской троице разгоняющим на первом круге был Артур Галиев, на втором – Роман Креч, а роль финишера была доверена Станиславу Палкину. В итоге они показали 7-е время среди 14 команд-участниц.

На снимке: Роман Креч (с сайта НОК РК)

Теперь что касается индивидуальных видов. Вернувшийся в строй после годичного перерыва, связанного с травмой, Креч показал приличный результат на коронной для себя 500-метровке. Будучи включенным в более слабый дивизион «В», он пробежал дистанцию быстрее, чем добрая треть из более сильной группы. В итоге Роман стал 14-м. В гонке с масс-старта Максим Баклашкин пробился в число финалистов, но в решающем забеге нарушил правила и стал в итоге 16-м. На «тысяче» Палкин занял 21-е место, а на дистанции 5000 метров Виталий Щиголев – 22-е.

У женщин Казахстан представляла только дебютантка соревнований такого ранга молодая Надежда Морозова (опытная Екатерина Айдова не смогла выступить из-за травмы). Лучший свой результат она показала в беге на 3000 метров, став в этой дисциплине 22-й.

Хоккей: еще два овертайма с участием «Барыса»

После пяти поражений подряд и недельного перерыва в КХЛ (это «окно» в календаре было заранее запланировано для игр сборных) «Барыс» отправился в небольшое выездное турне, в ходе которого провел два матча с клубами Западной конференции.

Поединок в Череповце с «Северсталью» представлял собой хороший шанс для нашей команды прервать черную полосу, поскольку соперник является одним из аутсайдеров «Запада». Но стартовый период прошел с игровым преимуществом хозяев льда, которые реализовали его перед самым уходом на перерыв. Сравнять счет удалось лишь ближе к середине заключительного периода, когда Эрик Тангрейди использовал численное большинство. Голевую передачу ему сделал, пожалуй, лучший казахстанский хоккеист последних лет Роман Старченко, для которого это был юбилейный, 600-й, матч в КХЛ. А в овертайме Антон Сагадеев принес «Барысу» победу – 2:1.

Не обошлось без назначения дополнительного времени и спустя два дня, когда казахстанский клуб гостил в Москве у «Динамо». Но на сей раз «Барыс» проиграл, хотя и заработал одно очко. Из четырех шайб, заброшенных в основное время, три пришлись на первый период: хозяева открыли счет, но Леонид Метальников и Никита Михайлис ответили на это двумя голами, причем второй сделал это в изящном стиле. В конце следующей трети динамовцы восстановили равновесие. Третий период прошел без результативных атак, а в самом начале овертайма «Барыс» пропустил шайбу – 2:3.

На начавшейся неделе ему предстоят три домашних поединка – с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, казанским «Ак Барсом» и хабаровским «Амуром». Пока наша команда с 33 очками в 26 проведенных матчах занимает четвертое место в Восточной конференции.

Теннис: сможет ли команда Казахстана выйти из группы?

Сегодня в столице Испании стартует финальный турнир Кубка Дэвиса, который в нынешнем году проходит в совершенно новом формате. Почетный трофей оспаривают 18 сильнейших мужских команд. В их число попали четыре полуфиналиста прошлогоднего розыгрыша и два обладателя wild. Остальные присоединились к ним по итогам квалификационных матчей. Среди них и сборная Казахстана. В ее состав на предстоящий турнир включены Михаил Кукушкин, Александр Бублик, Дмитрий Попко, Александр Недовесов и Тимур Хабибуллин.

Все команды-участницы распределены по шести группам. Наши теннисисты оказались в одной компании с британцами и голландцами. Чтобы пробиться в «плэй-офф», нужно либо стать победителем своей тройки, либо попасть в число двух команд, имеющих лучшие показатели среди тех, кто займет вторые места. Завтра, во вторник, на корте встретятся казахстанцы и голландцы, послезавтра – голландцы и британцы, а в четверг – британцы и казахстанцы. Каждый матч будет состоять из трех поединков: между первыми номерами команд, между вторыми, между парами. В сборной Казахстана первым номером является Бублик (58-й в рейтинге АТР), вторым – Кукушкин (67-й). Они, скорее всего, и будут играть в одиночных встречах.

Четвертьфинальные матчи состоятся 20 ноября, полуфинальные – 21 ноября, финальный – 22 ноября.

Баскетбол: выиграть в гостях пока не удается

После двух побед кряду в Единой лиге ВТБ «Астана» поехала в Саратов, где ее ждал поединок с «Автодором», который неудачно начал нынешний сезон – четыре поражения в пяти матчах.

На протяжении практически всей игры ни одной из команд не удавалось оторваться от другой больше, чем на пять очков. То «Астана» ненамного выходила вперед, то «Автодор» совершал свой рывок. Становилось понятно, что все решится в самой концовке. За три минуты до финальной сирены хозяева выигрывали два очка. И хотя казахстанский клуб усилиями, главным образом, Коти Кларка (кстати, он прежде выступал за саратовскую команду) и Малкольма Хилла попытался спасти матч, это ему не удалось – 85:90. Названные выше Кларк и Хилл, набрав на двоих в общей сложности 50 очков (соответственно 28 и 22), стали самыми результативными игроками в составе «Астаны».

У нашей команды теперь одинаковое количество побед и поражений – 3 и 3. Такие же показатели имеют еще три участника Единой лиги ВТБ, и все они делят 6-9 места.

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