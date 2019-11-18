«Теперь ветер Истории — попутный всем оппонентам власти. Но в стане оппозиции также неутешительная ситуация»

Сетевые СМИ о процессах партстроительства

Тамара ВААЛЬ — «Инициативную группу по проведению республиканского референдума создали в столице» — 10 октября в столице состоялось собрание активистов, где избрали членов инициативной группы, которая должна подготовить необходимые документы и подать их в Центральную избирательную комиссию для проведения республиканского референдума — внести поправки в законодательство «О выборах» и «О политических партиях».

В собрании по республиканскому референдуму приняли участие порядка 300 человек. Как пояснила общественный деятель Зауреш БАТТАЛОВА, основные вопросы, которые активисты хотят вынести на референдум, – это внесение изменений в выборное законодательство и в законодательство «О политических партиях».

«Изменения в части политических партий, чтобы выборы были по открытым партийным спискам, чтобы финансирование партий было открытым, чтобы было отменено финансирование юридическими лицами, а только физическими лицами, чтобы было снижено число людей с 40 тысяч до 5 тысяч, которые должны иметь право созывать партию. По выборному законодательству – это, прежде всего, снизить 7%-ный барьер (для прохождения партии в парламент – V), чтобы участковые комиссии избирались из состава действующих зарегистрированных партий и общественных организаций. И самое важное: чтобы выборы проводились не только по пропорциональной системе, но и по одномандатным округам», — перечислила Батталова.

Нурлан ИСКАЛИЕВ ранее заявил Vласти, что подготовка к мероприятию сопровождалась как критикой и упреками, что это «проект Акорды», так и препятствованием со стороны властей.

Инициаторами этого мероприятия, как уточнил Искалиев, являются независимые наблюдатели, проявившие себя на последних президентских выборах, а также участники декабрьских событий 1986-го года.

Жандос АСЫЛБЕКОВ – «Будущие партии в РК: национализм и интернационализм, разум и чувства» — Партийная жизнь в Казахстане, похоже, оживает. Да, пока преимущественно на уровне деклараций о намерениях, но даже это уже обнадеживает. Причем, если суммировать все прозвучавшие инициативы, то перед нами предстанет весьма широкий политический спектр. Сегодня автор этих строк решил остановиться только на четырех гипотетических партиях, из которых две могут рассматриваться как непримиримые антиподы двум другим: оценивать на контрастах всегда интереснее.

Одна из линий разлома на партийном поле страны может пролечь между националистами и интернационалистами.

Этнический национализм в Казахстане пускает все более глубокие корни, ряды его приверженцев за последние годы заметно выросли. О том, что они могут стать реальной политической силой, свидетельствуют и итоги последних выборов. Да, довольно высокий уровень поддержки, оказанной Амиржану КОСАНОВУ, был обеспечен протестным электоратом в целом, но все-таки признаем честно: большинство голосовавших за него представляли именно лагерь казахских националистов. И, кстати, они же яростнее других клеймили Косанова за его «предательство».

Что касается идей интернационализма, то их проводником, а значит, и оппонентом националистов вроде бы должна быть КНПК, имеющая своих депутатов в парламенте. Но в этом плане она крайне осторожна и боязлива. Лишь отдельные ее представители (прежде всего, главный идеолог партии Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ) решаются открыто дискутировать с националистами. Заметная активизация последних, особенно радикальной их части, на фоне беззубости КНПК и вызвала к жизни инициативу по созданию движения «Казахстанское общество интернационалистов», которое уже прошло регистрацию в Минюсте, а теперь планирует преобразоваться в партию.

Проблема данного движения – отсутствие в его рядах известных фигур республиканского масштаба. Привлечение таких людей затруднено тем обстоятельством, что сегодня в нашем общественном мнении слово «интернационалист» имеет больше негативный оттенок, а значит, связано с определенными репутационными рисками.

Совсем недавно, в начале октября, на портале abai.kz, известном своей националистической ориентацией (его основал Даурен КУАТ, ныне главный редактор печатного органа Союза писателей РК «Қазақ әдебиеті» и, кстати, член НСОД), была опубликована статья под заголовком «Готовы ли казахи к созданию религиозной партии?».

Завершается статья так: «Сможем ли мы создать до следующих выборов «Исламскую партию Алаш»? Сможет ли она победить в решающей политической борьбе против попыток превратить нашу нацию в нацию безбожников путем коварного насаждения «двойных стандартов» Запада?».

Спустя всего неделю политолог Марат ШИБУТОВ то ли в шутку, то ли всерьез предложил свой проект – создание праволиберальной Партии здравого смысла (ПЗС), которая бы ориентировалась на средний класс, живущий в городах. Понятно, что, например, легализовать легкие наркотики и проституцию предлагается не из симпатии к наркоманам и жрицам любви, а потому, что административные меры борьбы с ними не дают никаких результатов, зато питают коррупцию в правоохранительных органах.

И в целом, если гипотетическая «Исламская партия Алаш», вероятнее всего, будет апеллировать к неким духовным ценностям и скрепам, то столь же гипотетическая ПЗС – к здоровому прагматизму. Первая – к чувствам, вторая – к разуму. Первая – к жесткой регламентации различных сторон жизни общества и индивида (любая религия, по сути, тоталитарна, поскольку требует беспрекословного подчинения своим постулатам), вторая – к свободе и личной ответственности человека. И если обе партии вдруг получат путевку в жизнь, то станут антиподами. При этом за исламистами будет очевидное численное преимущество – ведь их ряды растут, тогда как здравого смысла и его носителей в нашей стране остается все меньше. Так что, если это все-таки не стеб, то стоит пожелать инициатору создания ПЗС успеха в его почти безнадежном, хотя и очень нужном деле…

Михаил РОЗОВ – «Активизация попыток партийного строительства в Казахстане» — «Ослабление гаек» во внутриполитической сфере, сравнительно либеральная риторика президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА и декларируемый им переход к концепции «слышащего государства» ожидаемо стимулировал политическую жизнь страны. Одним из ярких проявлений этого стала активизация партийно-политического пространства Казахстана.

Следует понимать, что инициативы с созданием политической партии и само создание партии в казахстанских условиях – вещи принципиально разные. Партийное законодательство предусматривает необходимость наличия филиалов в областях, не менее 40 тысяч сторонников и проведение учредительного съезда с участием не менее тысячи человек, представляющих две трети областей, а также мегаполисы Алматы, Нур-Султан и Шымкент. И даже при соблюдении всех этих условий решение о регистрации всё равно будет приниматься Акордой. Поэтому очевидно, что не все из заявленных партийных проектов появятся на политическом пространстве страны.

С другой стороны, президентские выборы со всей очевидностью продемонстрировали запрос на мнение, альтернативное властному. А это значит, что количество попыток создания новых партий и политических движений будет только нарастать.

Виктория ПОПОВА – «Кто «раскачивает» Казахстан» — На сегодняшний день ни одно государство мира не может быть гарантировано от вмешательства США и их союзников в его внутренние дела. Не остался в стороне и Казахстан, переживающий этап транзита власти, где, пользуясь переформатированием государственного механизма, США наращивают усилия с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку, работая все интенсивнее и напористее.

Проникнуть в Центральную Азию с целью разрушения ее связей с Россией и Китаем Вашингтон стремился всегда. Достаточно вспомнить доктрину «Большой Центральной Азии», попытки создания проекта, альтернативного китайскому «Шелковому пути» и разрушающего союзнические форматы евразийского взаимодействия – «С5+1».

На фоне беспокойных соседей Казахстан всегда был островком стабильности, изначально сделав ставку на сохранение сотрудничества с партнерами по СНГ и формирование единого евразийского пространства. Взвешенная политика Астаны позволила обеспечить высокие темпы экономического развития, политический авторитет страны, общественное согласие и межнациональный мир. Но у Вашингтона дошли руки и до Казахстана.

Поводом для активизации подрывной деятельности стал давно ожидаемый транзит власти, к которому в Вашингтоне готовились заблаговременно. Еще в феврале текущего года США приняли решение сменить посла в РК, попутно увеличив численность сотрудников своих диппредствительств и начав активное переформатирование своры «грантоедов».

В последнее время в Казахстане наблюдается трансформация способов проведения протестных акций и переход к новой тактике малочисленных, но частых пикетов. Методы работы американских специалистов «по цветным революциям» модернизировались: улавливаются актуальные настроения и подбрасываются новые темы, чтобы общественное недовольство не затухало.

Красноречив и тот факт, что антикитайская истерия началась с рассылки в мессенджере Whats App, которая была основана на новостях пятилетней давности о рамочном соглашении относительно 55 совместных казахстанско-китайских проектов. Кампания стартовала в городе Жанаозен, где с 2011 г. регулярно происходят массовые беспорядки, за которыми четко просматриваются уши «западных партнеров». Твиттерные перевороты – их визитная карточка. Жители Жанаозена требовали не брать кредиты у Китая, а добиваться инвестиций из стран Запада.

«Соберет ли петиция против китайских инвестиций один миллион подписей?» — Предприниматель из Актобе Куат ШАМУРАТОВ инициировал и организовал сбор подписей под петицией против китайских инвестиций и переноса 55 предприятий из КНР на территорию Казахстана. Он ответил на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав цели и задачи кампании, в рамках которой предполагается собрать один миллион подписей — Лично я такие инвестиционные проекты воспринимаю как первые шаги, а может уже и не первые к утере нашей независимости. Доводов много. Это и высокая коррумпированность в высших эшелонах власти, непрозрачность инвестиционных контрактов, неравноправное партнерство между Китаем и Казахстаном и проблема перенаселенности в Китае. Мы уже сейчас зачастую поступаем как колония Китая, руководствуясь интересами этой страны

Мы видим ситуацию в Таджикистане, где часть территории Таджикистана перешла в собственность КНР, из-за долгов. Никто на сегодняшний день не может сказать, какие именно права получает китайская сторона и какие обязанности на себя принимает Казахстан по условиям этих инвестиционных контрактов.

Китай – это государство, имеющее статус империи, способное влиять на геополитическую ситуацию в мире, с мощной идеологией и национальной идеей, направленной на восстановление былого величия Китая. И при построении каких-либо отношении с ними необходимо понимать, что и решения они будут принимать с имперской позиции в «наступательном режиме», согласно их идеи.

«Иргалиев: Сегодня ветер Истории — попутный всем оппонентам власти» — Политолог и политтехнолог Еркин ИРГАЛИЕВ из научно-образовательного фонда Aspandau — Даже вождь Nur Otan недавно признал отсутствие какой-либо инициативы у всех своих однопартийцев, несмотря на все властные ресурсы и безраздельный доступ к бюджету. Рекордный антирейтинг «партии власти» и застарелые «болячки» ОСДП – просто две стороны одного процесса. Без привычного «наркотика адмресурса» все нынешние парламентские партии де-факто «политические банкроты».

Проблема в том, что дальше положение власти станет еще хуже. Приходится выбирать наименее провальный сценарий – хороших и отличных просто нет. Поэтому досрочные выборы неизбежны.

Наверху уже нет прежнего единства. Теперь ветер Истории — попутный всем оппонентам власти. Но в стане оппозиции также неутешительная ситуация. Все по-прежнему – грызня и отсутствие ресурсов. Ставка режиссеров политической «пьесы» — именно на этот неутешительный факт.

Но мой реализм подсказывает: в нужный момент общество вновь сориентируется и сорганизуется, чтобы поломать все сценарии. Вывод – нужна свежая кровь, свежие идеи, новые люди.

Газиз АБИШЕВ — «Политика “незадержания” на митингах в РК» — В субботу, 9 ноября, в Казахстане прошли митинги: санкционированный в Нур-Султане и несанкционированный в Алматы. Ни тому, ни другому власти мешать не стали.

В обоих случаях – и в Нур-Султане, и в Алматы – рядом с местами проведения митингов находились полицейские, однако они никак не вмешивались и не мешали происходившему. Возникает вопрос – почему? Причин несколько.

Первое: как уже говорилось, митинги ДВК запрещают, потому что это запрещённая организация, призывающая к свержению конституционного строя. Властям очень важно подчеркнуть контраст между тем, как они поступают с политическими экстремистами, и тем, как относятся к умеренным, требующим демократизации в рамках действующих правил игры.

Второе: хорошая картинка для международной прессы без каких-либо политических последствий. Либеральные молодые движения, выступающие без сопротивления полиции, на взгляд властей, являются довольно весомым аргументом в диалоге с зарубежными правозащитниками в качестве доказательства свободы мирных собраний и продолжающейся политической либерализации. Тем более, что пока перспектив у этих движений немного: массового избирателя расположить к себе им будет очень непросто. «Оян, Казахстан!», формирующийся в городском центре продвинутого Алматы исповедует идеи политического либерализма, от которых далеки многие в провинции и на селе. Национал-патриоты, религиозные консерваторы, люди советской закалки не приемлют многих свобод, предлагаемых «ояновцами», а потому выпускать последних на большую сцену не угрожает режиму практически ничем.

И третье: не исключено, что движения в той или иной степени находятся под контролем властей. Для этого совсем не нужно применять силу или репрессировать лидеров. Чиновникам, думается, не так уж и тяжело будет найти 2-3 «патриотично настроенных молодых людей», которых можно соответствующим образом проинструктировать, материально простимулировать и припугнуть последствиями в случае неправильного поведения – и направить их в ряды «Оян, Казахстан!» и «Республики» строить политическую карьеру.

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