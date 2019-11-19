Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 19 ноября. КазТАГ – Курс доллара во вторник относительно данных за понедельник понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387,1, а продажи – Т388,6.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т387,4, а продают по Т389,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,7, а продажи – Т388,2.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т387,14.

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