Решить вопрос реконструкции НИИ травматологии и ортопедии в Нур-Султане поручил Токаев

Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ — Решить вопрос реконструкции Научно-исследовательского института (НИИ) травматологии и ортопедии в Нур-Султане поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Посетил столичный НИИ травматологии и ортопедии. (…) Поручил правительству решить вопрос о реконструкции клиники, строительстве нового корпуса», — сообщил Токаев во вторник.

Он отметил, что в НИИ травматологии и ортопедии «ведется большая работа по защите здоровья людей, внедрению новых технологий».

«Однако устаревшее здание не отвечает требованиям времени», — заключил Токаев.

По данным пресс-службы главы государства, дополнительный медицинский корпус планируют построить на 23,2 тыс. кв. м.

«В 2021 году на этом месте будет возведено новое здание. Будут выделены соответствующие финансовые средства. На строительство необходимо Т26 млрд», — цитирует Акорда Токаева.

НИИТО – единственный в Казахстане научно-клинический и образовательный центр, занимающийся разработкой, совершенствованием и внедрением передовых технологий в сфере травматологии и ортопедии. Ежедневно в центре выполняется более 50 операций, а в год – более 8 тыс. На сегодняшний день функционируют 14 клинических отделений института, рассчитанных на 385 пациентов. На базе этих отделений открыты три республиканских центра – эндопротезирования суставов, артроскопии и спортивной травмы, патологии позвоночника.