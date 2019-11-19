Алматы. 19 ноября. КазТАГ – Швеция прекратила расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Швеция прекратила расследование в отношении Ассанжа», — сообщил WikiLeaks во вторник.

По словам главного редактора сайта Кристин Храфнссон, теперь нужно сосредоточиться на угрозе, которой Ассанж подвергается уже многие годы – преследование со стороны властей США.

В Швеции основатель WikiLeaks обвинялся в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Ассанжем другой шведки в последствии также было прекращено, однако в мае 2019 года дело было возобновлено.

Напомним, США обратились к Великобритании с просьбой об экстрадиции Ассанжа, которого 11 апреля 2019 года выдворили из эквадорского посольства в Лондоне, после чего он сразу же был арестован британской полицией. Ему предъявлено в общей сложности 18 уголовных обвинений в США, которые грозят тюремным заключением сроком в несколько десятилетий.

19 июня 2012 года Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Главным опасением журналиста было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов государственного департамента США.

27 октября 2018 года адвокат создателя Wikileaks Карлос Поведа заявил, что его подзащитный может сдаться властям Великобритании и даже отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы в британской тюрьме при условии, что Лондон даст гарантии не выдавать его США.

10 октября 2019 года стало известно, что национальный суд Испании проводит расследование в отношении испанской частной охранной фирмы, подозреваемой в том, что она шпионила за Ассанжем в пользу США, когда он находился в эквадорском посольстве в Лондоне.

16 октября ситуацию с уголовным преследованием Ассанжа прокомментировали в Организации объединенных наций (ООН). В частности, в ООН подчеркнули, что основатель Wikileaks в течение долгого времени подвергался психологическим пыткам.

Австралийский журналист Джулиан Ассанж прославился после того, как в больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.