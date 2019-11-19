Слова Токаева об обучении 50 учеников в одном классе не подтвердились – горобразование Алматы

Алматы. 19 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об обучении 50 учеников в одном классе не подтвердились, заявила руководитель управления образования города Гульнар Ходжабергенова.

«После визита президента я сделала запрос в школу. Такая информация не подтвердилась, и до этого сигналов о такой наполняемости у нас не было. В одном из вторых классов было 44 ученика, но не более. Поэтому я не знаю, как эта информация попала в администрацию президента», — сказала Ходжабергенова на брифинге во вторник.

29 октября во время визита в Алматы президент Токаев сказал, что дефицит ученических мест в школах города превышает 30 тыс.

«Дошло до того, что в начальных классах школы №173 количество учеников выросло до 50 человек в одном классе. За пять лет построено всего пять новых школ на 4200 мест. Из 202 школ 43 требуют капитального ремонта», — сказал Токаев.