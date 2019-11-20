Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. До Т60 тыс. будут стоить работы по монтажу газопровода от забора до дома в Нур-Султане, сообщил заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства акимата Нур-Султана Ернат Базил.

«Например, у каждого дом индивидуальный же. Может быть, метр от забора у него дом стоит, три метра, пять метров. Вот эту протяженность газопровода только он (потребитель – КазТАГ) сам монтирует. Монтирует не сам, нанимает специализированную организацию, которая имеет аттестат. (…) В среднем такие работы где-то около Т30-35 тыс., ну до Т60 тыс. могут доходить», — сообщил Базил в среду на пресс-конференции в правительстве.

При этом чиновник уточнил, что власти будут проводить газопровод до забора индивидуального дома.

«Видимый разрыв, заглушку делаем. Дальше уже зависит от протяженности», — добавил он.