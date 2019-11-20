Гибридность уголовного проступка не позволяет наказывать наркоманов – генпрокуратура РК

Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Гибридная природа уголовного проступка не позволяет привлекать к ответственности за употребление наркотиков, заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

«Надо в корне пересмотреть конструкцию «уголовного проступка», который сегодня является «гибридом» между административным правонарушением и уголовным преступлением и никакого эффекта в плане неотвратимости наказания не несет. Этот вопрос обсуждается в научных кругах, вынесен на совет по правовой политике при администрации президента, чтобы действительно совершенствовать этот институт, чтобы он заработал как мера уголовного воздействия, мера, которая будет ограждать наших граждан от преступных деяний» — сказал Ахметжанов на заседании мажилиса в ходе обсуждения вопросов законодательства в сфере наркопреступности.

Именно тем, что как таковой ответственности за уголовный проступок не предусмотрено, замгенпрокурора обосновал перенос такого правонарушения, как употребление наркотиков в общественном месте, из уголовной ответственности в административную.

«В свое время употребление наркотиков в общественных местах было переведено в разряд уголовных проступков, по которым основной вид наказания – арест в арестных домах. Сегодня эта норма не реализуется, потому что, во-первых, не внедрены арестные дома, во-вторых, более адекватно их наказание в административном порядке. Сегодня только из-за того, что действенного эффекта от привлечения по уголовному проступку не имеется, человека, который уличен в употреблении наркотиков в общественных местах, мы не имеем права даже задерживать, он может свободно дальше перемещаться и совершать уголовные и другие правонарушения. А по адмкодексу можно арестовать его на 15 суток, штрафы же в отношении этой группы лиц бездейственны, 80% их не исполняется», — подчеркнул замгенпрокурора.

Депутат Мурат Темиржанов обратил внимание представителя надзорного органа на проблему по ответственности так называемых «трафаретчиков», рекламирующих психоактивные вещества на фасадах зданий и заборах.

«Депутаты вносили поправки, предусматривающие уголовную ответственность за такие деяния. Но эти поправки ни уполномоченным органом, ни правительством в целом поддержаны не были. С чем это было связано?» — спросил Темиржанов.

Замгенпрокурора пояснил, что здесь присутствовали проблемы редакционного порядка.

«В целом никто не возражал, там были редакционные (проблемы – КазТАГ), чтобы более целенаправленно, более предметно звучала эта норма. Сегодня она доработана, обсуждена на рабочей группе, чтобы полно охватить участки в борьбе с рекламой и пропагандой наркотических средств», — пояснил Ахметжанов.

Сегодня статьей 297 УК РК ответственность предусмотрена только для тех, кто рекламирует наркотики в интернете и указывает места закладки посредством соцсетей, «трафаретчики» под нее не попадают.