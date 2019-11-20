КТЖ отказался от дальнейшей закупки вагонов «Тулпар-Тальго»

Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) отказалось от дальнейшей закупки вагонов «Тулпар-Тальго», сообщил председатель правления КТЖ Сауат Мынбаев.

«Мы приостановили покупку вагонов «Тулпар-Тальго». У нас есть 62 вагоно-комплекта на заводе, их надо дособрать, на этом история с покупкой новых вагонов «Тулпар-Тальго» закончена. Причина – он в три раза меньше вмещает пассажиров и по экономике не выдерживает никакой конкуренции. Надо приобретать стандартные вагоны», — сказал Мынбаев в среду на заседании мажилиса в ходе обсуждения вопросов субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок.

Далее, отвечая на вопрос депутата Майры Айсиной, какими темпами идет обновление парка пассажирских вагонов, глава КТЖ сообщил, что за 2016-2019 годы было приобретено 265 новых вагонов, но при этом одновременно списано 449 старых, что привело к сокращению пассажирооборота в 2019 году на 5% по сравнению с 2018 годом.

«В 2019 году 63 вагона куплено – это те бюджетные возможности, что нам были предоставлены. Заключено соглашение еще на 146 вагонов, 46 вагонов будут получены в I квартале 2020 года, еще 100 до конца года. Покупка за счет иных источников ляжет на стоимость билетов. Без субсидирования покупки вагонов это проблематично, за валютные средства приобретать тем более нельзя, чтобы курсовая разница ложилась на экономику их эксплуатации. Что делать? Прекратить списание вагонов хотя бы временно, ремонтировать их, на следующий год запланирован капремонт дополнительно 85 вагонов. Но системное решение – ускоренное наращивание вагонного парка», — резюмировал Мынбаев.

В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов добавил, что в рамках программы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы предусматривается покупка 600 вагонов.

«Мы работаем, чтобы не только государство на своих плечах несло бремя через бюджет (покупки вагонов – КазТАГ). Через финансовые инструменты, которые находятся, имеются в холдинге «Байтерек», а именно, через субсидирование процентных ставок при покупке вагонов частными перевозчиками планируем увеличить закуп вагонов в два раза», — добавил Аамкулов.

По данным, озвученным депутатом Айсиной, сегодня в эксплуатации КТЖ имеется 2,5 тыс. пассажирских вагонов, из которых 46% – старые и изношенные, и не удовлетворяет не только их техническое, но и санитарно-гигиеническое состояние.

По данным МИИР, с 2020 по 2025 года планируется покупка ежегодно 100 вагонов, стоимость каждого из которых составляет Т418 млн. Но если учесть увеличение маршрутных сетей, то потребность в вагонах будет увеличиваться, и при данном темпе мы будем обновлять парк 10-15 лет, а если списывать изношенные – то и все 30», — резюмировала Айсина.