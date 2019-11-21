«10 шокирующих прогнозов для экономики: от роста популярности социализма до угрозы гражданской войны». «Почему ФНБ «Самрук-Казына» необходимо расформировать». «Реагируют только, когда изнасилуют на глазах у всех». «Какой дурак подписал приказ»

Сетевой Казахстан 21 ноября 2019г.

FORBES . KZ . «10 шокирующих прогнозов для экономики: от роста популярности социализма до угрозы гражданской войны» — В ходе второго Форума стратегических инициатив в среду, 20 ноября, старший партнёр CSI, известный экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ представил 10 шокирующих прогнозов о развитии ситуации в мировой экономике и политике. Открывая презентацию, он подчеркнул, что вероятность реализации этих прогнозов — порядка 1%. То есть, по сути, эксперты составили перечень наиболее вероятных «чёрных лебедей».

«Маргулан Сейсембай: Чем больше государства в экономике, тем больше бюрократизма и коррупции» — 20 ноября в Нур-Султане эксперты обсуждают новую экономическую политику страны. На втором Форуме стратегических инициатив старший партнёр CSI Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ представил модель новой экономической политики. Предлагается изменить всё: от стратегического планирования до структуры экономики. Заместитель руководителя администрации президента Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, в прошлом министр национальной экономики, с предложенными подходами согласился лишь частично. Глава Центра экономического анализа «Ракурс» Ораз ЖАНДОСОВ заметил, что для решения многих вопросов необходима политическая воля. Глава холдинга Centras Group Ельдар АБДРАЗАКОВ предложил взглянуть на ситуацию с точки зрения бизнеса, заметив, что «желание быть Сингапуром отрадно, но здесь встаёт большой вопрос — в подходах».

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Почему ФНБ «Самрук-Казына» необходимо расформировать» — В предыдущей статье были описаны принципиальные проблемы и недостатки того, как организована деятельность ФНБ «Самрук-Казына». На этот раз речь пойдет о том, как эти недостатки отражаются на результатах работы этого крупнейшего государственного холдинга в Казахстане… Все дивиденды от совместных и ассоциированных компаний, а особенно от трех нефтяных мегапроектов должны поступать не в карман головного холдинга СК, а в настоящий фонд национального благосостояния — в Нацфонд. Уже из Нацфонда эти деньги могут быть переданы правительству в рамках ежегодного утверждения парламентом трансфертов из Нацфонда в госбюджет. Такая очень важная реформа позволит решить проблемы, когда такие громадные доходы, поступающие в СК от совместных и ассоциированных компаний, используются как Фондом, так и правительством крайне неэффективно, а самое главное — крайне непрозрачно, что чревато большими коррупционными рисками.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Должны ли казахстанцы репатриантам?» — В переселение оралманов казахстанское государство вложило сотни миллионов, если не миллиарды долларов, предоставляя на старте широкий спектр социальных льгот, включая жилье, трудоустройство, образование и здравоохранение. В этом году президент ТОКАЕВ предложил перестать называть репатриантов оралманами, предложив новый термин: кандасы («кан» — кровь, «кандас» — единокровец, соплеменник). Однако, и тогда и сейчас в широких массах казахстанского населения неоднозначное отношение к феномену переселения. Одни яростно поддерживают, другие относятся нейтрально, третьи выражают скептическое отношение.

CARAVAN . KZ . ««Реагируют только, когда изнасилуют на глазах у всех»: почему отечественные госорганы практически не борются с педофилией» — Почему в Казахстане до суда, в лучшем случае, доходит только 10% дел о сексуальном насилии над несовершеннолетними, как халатно с этим борются госорганы и из-за чего мужчины в нашей стране не готовы защищать своих детей, ставших жертвами насилия. В связи с этим корреспондент поговорил с правозащитницей, руководителем фонда «Общественное движение против насилия «НеМолчиKZ» Диной ТАНСАРИ, дабы узнать, что она думает об вопиющем случае насилия над детьми.

NOVGAZ.COM . «Вплоть до пожизненного…» — После серии изнасилований малолетних казахстанские депутаты поддержали ужесточение наказания для насильников. «Теперь любые насильственные действия сексуального характера будут относиться к тяжким преступлениям, и примирение сторон здесь невозможно», — заявил на заседании спикер парламента Нурлан НИГМАТУЛИН. Он отдельно отметил, что «вопиющий случай в Таразе показал, насильников несовершеннолетних надо наказывать беспощадно и жестко. В рассматриваемый Уголовный кодекс, по предложению депутатов, уже внесены нормы, которые ужесточают наказание для них вплоть до пожизненного срока».

Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Беспризорники в мундирах и мантиях» — То, что еще в начале этого месяца расценивалось многими наблюдателями как межведомственное недоразумение или локальная стычка антикоррупционщиков с прокурорскими, сегодня переросло в полномасштабную войну правоохранительных структур. Глобальность противостояния обусловлена прежде всего тем, что уголовное преследование имеет несколько взаимосвязанных стадий. МВД и АпК полномочны возбуждать дела и осуществлять их расследование. Далее, избрание меры пресечения санкционируется судом, а предъявленное обвинение должна поддержать прокуратура. Она вправе изменить квалификацию обвинения и даже полностью прекратить дело. На финальной стадии суды выносят вердикты, кои, в свою очередь, могут быть пересмотрены вышестоящими инстанциями. При этом суды формально (это важно) не имеют вертикальной подчиненности.

RATEL . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «Какой дурак подписал приказ» — Талант руководителя любого ранга состоит в том, чтобы услышать профессионалов внизу, понять их проблемы и решать их быстро. К сожалению, эти профессионалы не знают тонкостей управленческой работы. Меняя маленькую деталь, ты должен предвидеть, как изменится ситуация в целом — в регионе, стране. Иногда даже очень малозаметная деталь приводит к тяжелейшим последствиям. Но главное — услышать и понять.

Марат АСИПОВ – «Клик души» — Есть у меня один знакомый, который всегда говорил о себе, что он лентяй. ак вот, этот лентяй так объяснял свой порок: ему было легче выстроить работу таким образом, чтобы система крутилась сама по себе, без его деятельного участия. Ручное управление – вагон с мазутом туда, здесь отключите свет, а там, наоборот, подайте воду – вызывало у него раздражение. Хотя ночное бдение в акимате, с телефонными трубками наперевес, ежесекудное осознание, что спасаешь человечество от неминуемой гибели, возвышает в собственных глазах, да и руководство считает такого кадра незаменимым.

365 INFO . KZ . «Незаконные стройки в Алматы нужно останавливать» — Незаконная застройка — бич южной столицы. Нынешние власти эту проблему во многом унаследовали, но как ее решить? Общественный совет Алматы обещает на ближайшем слушании задать несколько неприятных вопросов двум городским управлениям: градостроительного контроля и земельных отношений. Член совета Марат ШИБУТОВ даже высказался по этому поводу в Facebook. Немного подробнее он рассказал об этом в интервью нашему порталу.

«Борьба с ростом цен лишена смысла» — Акимат Алматы создал специальный орган. Звучит многообещающе – Комиссия по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен. Соответствующее постановление вышло 14 ноября 2019 года. Перед новым госорганом стоит солидный перечень задач, главная из которых — сдерживание цен на социально-значимые продукты питания. Административными мерами остановить рост цен невозможно, считает аналитик Айдархан КУСАИНОВ.

LITER . KZ . «В Нацбанке ответили на предложение начать прогнозировать курс валюты» — Заместитель председателя Нацбанка Олег СМОЛЯКОВ пояснил, что есть правила денежно-кредитной политики. По его словам, Нацбанк не сдерживает курс тенге, он определяется конъектурой рынка. «Здесь вопрос правил игры. Кто-то хочет правил ведения курса, мы говорим что есть правила денежно-кредитной политики. Они предполагают, что курс мы не сдерживаем, он определяется конъектурой рынка и самая главная наша задача через процентную ставку, регулирование уже соответственно спроса и предложения«, — сказал он. В свою очередь казахстанский экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ попросил не держать бизнес и казахстанцев в режиме неопределенности и сделать курс тенге прогнозируемым.

«Ермек Турсунов объяснил, почему в Казахстане занимаются коррупцией» — Член информационно-просветительского штаба Антикоррупционной службы Ермек ТУРСУНОВ заявил, что коррупцией в стране занимаются во властных структурах, так как у казахстанцев нет «чувства дома». «У нас коррупцией в основном занимаются в высших эшелонах власти, во властных структурах. Потому что у нас большая тяга к роскоши«, — заявил Турсунов. Проживая за рубежом он увидел, как люди дорожат своей страной и насколько они самодостаточны. Режиссер призвал казахстанцев объединиться «чувством дома» и не воровать у себя.

TIME . KZ . «Перемена участи» — В это кому-то, возможно, верится с трудом, но факты, как известно, вещь упрямая: в настоящее время следователи департамента собственной безопасности (ДСБ) МВД расследуют несколько уголовных дел о пытках, фигурантами которых являются бывшие и действующие сотрудники антикоррупционной службы (как известно, ранее она называлась Нацбюро по противодействию коррупции в структуре Агентства по госслужбе, а с минувшего лета является самостоятельным силовым госорганом — агентством). Только по одному делу проходят семь (!) офицеров-антикоровцев — следователи, оперативники, начальство.

«Контрольная для кабмина» — Ранняя пенсия, премии за вундеркиндов, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие льготы для казахстанских учителей могут стать реальностью. Эти вкусные плюшки для сеятелей разумного, доброго, вечного внесли на рабочих заседаниях в процессе подготовки к официальному рассмотрению законопроекта о статусе педагога депутаты мажилиса. И сейчас за эти поправки в документ разворачивается не видимое простому глазу настоящее сражение между правительством и парламентом.

«Хотели как лучше…» — Что для горожанина хорошо, то для сельчанина смерть. Оптимизация здравоохранения, придуманная в столичных кабинетах, как уже показывает практика, не учитывает особенностей медицинского обслуживания в сельской местности.

CAMONITOR . KZ . «Единственный авиационный вуз Центральной Азии: курс на кардинальное улучшение» — Пилотов, авиаинженеров, авиадиспетчеров, специалистов по организации перевозок и авиационной безопасности сейчас готовят в стенах единственного в Казахстане авиационного вуза – Академия гражданской авиации. О его нынешней работе и ближайших перспективах рассказывает ректор, кандидат экономических наук Бекен СЕЙДАХМЕТОВ.

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