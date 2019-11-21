Дело в отношении Кексель прекращено – Кожамжаров

Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ – Азиза Жамалиева/Динара Халдарова. Дело в отношении бывшего руководителя службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Олеси Кексель прекращено, заявил экс-генпрокурор РК, депутат сената парламента РК Кайрат Кожамжаров.

«Уголовное дело (в отношении Кексель – КазТАГ) прекращено. Такая информация была. Потому что я знаю это лично от Кексель. Следователь позвонил, сказал, что в связи с тем, что отсутствует состав преступления, дело было прекращено», — сообщил Кожамжаров в кулуарах сената в четверг.

Он отметил, что дело в отношении Кексель «связано с делом (бывшего вице-министра энергетики РК Анатолия – КазТАГ) Шкарупы».

«Вы знаете, кто написал заявление, в свое время дал показания против Шкарупы по фактам хищения, но вы должны понимать, что эти показания были подтверждены результатами оперативно-розыскных мероприятий, то есть другими доказательствами. Поэтому я думаю, что (это было – КазТАГ) одной из тактик защиты», — добавил Кожамжаров.

Напомним, 23 мая МИА «КазТАГ» сообщило о том, что возглавлявшая ранее службу специальных прокуроров генпрокуратуры РК Олеся Кексель перестала работать в надзорном органе. Информацию корреспонденту агентства подтвердили в call-центре ведомства после того, как в социальных сетях было распространено сообщение, в котором говорится о том, что Кексель покинула Казахстан. В распространяемом сообщении она называлась «протеже» сенатора Кайрата Кожамжарова.

Авторы сообщения отмечали, что Кексель «возглавляла следственную группу по делу бывшего премьер-министра Серика Ахметова».

«После окончания следствия у Кексель начался стремительный взлет по карьерной лестнице», — было сказано в сообщении.

Кексель в январе 2018 года была назначена руководителем службы специальных прокуроров генпрокуратуры РК, а до этого занимала пост заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Помимо дела экс-премьера Ахметова, Кексель возглавляла следственную группу по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который в итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кожамжаров стал депутатом сената в марте, до этого он с декабря 2017 года был генеральным прокурором Казахстана. Ранее он занимал должности председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Отметим, что МИА «КазТАГ» ранее обращалось в генеральную прокуратуру с просьбой подтвердить уход Кексель, однако указанное ведомство официально на обращения редакции не ответило. 27 мая 2019 года журналистам агентства удалось подтвердить уход возглавлявшего службу уголовного преследования Талгата Татубаева из генпрокуратуры.

Казахстанский адвокат Жан Кунсеркин на пресс-конференции 25 июля сообщил, что экс-руководитель службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Олеся Кексель требовала с подозреваемой по уголовному делу Гульнары Мусабаевой дать показания против Имангали Тасмагамбетова. По его словам, Кексель, по некоторым данным, в настоящий момент покинула Казахстан и находится в Германии.

20 ноября замгенпрокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что Кексель находится в Казахстане. Он подтверждал, что Кексель является фигурантом уголовного дела о пытках.