Директора районной школы в Туркестанской области оштрафовали на Т4,5 млн за взятку

Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ — Директора средней школы (СШ) им. Бірлік Махтааральского района Туркестанской области оштрафовали на Т4,5 млн за взятку, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«20 ноября приговором суда №2 Мактаральского района указанная чиновница (Шырымбековой Б. – КазТАГ) признана виновной в получении взятки и ей назначено наказание в виде штрафа Т4,5 млн с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что за получение взятки в сумме Т150 тыс. за трудоустройство гражданина в качестве технического персонала (уборщицы) начато следствие в отношении директора средней школы №34 им. Бірлік Махтааральского района.