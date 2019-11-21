Кайрат Досаев освобожден от должности акима Тараза из-за изнасилования школьницы

Алматы. 21 ноября. КазТАГ – Кайрат Досаев освобожден от должности акима Тараза, передает корреспондент агентства.

«В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева в связи с инцидентом в школе Тараза и ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей аким Тараза Кайрат Досаев с 21 ноября освобожден от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности акима Тараза назначен заместитель акима города Бейсенбек Жанбосынов», — сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области в четверг.

Ранее президент Токаев поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима Тараза, акиму области объявил замечание «в связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и допущенные системные упущения в работе» главы города.

Напомним, 15 ноября в уличном туалете на территории школьницы была изнасилована девочка. Пострадавшей оказалась ученица седьмого класса, которая отпросилась с урока в туалет. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 (изнасилование) и части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК. Полицейскими установлен и задержан подозреваемый. Пострадавшая его опознала. В настоящее время он водворен в ИВС Тараза.