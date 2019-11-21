Нигматулин в свое время задушил традиционные СМИ, поэтому им не доверяют – член НСОД

Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ – По мнению члена национального совета общественного доверия (НСОД) и известного медиаменеджера Армана Шураева, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин в бытность руководителем администрации президента Казахстана «задушил» традиционные СМИ, сообщает Kz.Media.

«В последние годы, особенно, я могу сказать, в бытность, когда был руководителем администрации президента господин Нигматулин, который сейчас заявляет разные демократические вещи в парламенте, якобы борется с коррупцией. На самом деле это человек, который задушил СМИ напрочь. Поэтому нет никакого доверия к традиционным СМИ», — сказал Шураев на II Форуме стратегических инициатив.

На мероприятии речь зашла о доверии граждан страны к институтам власти.

«И тут вдруг выяснилось, что, по результатам проведенного опроса, уровень доверия казахстанцев к средствам массовой информации едва превысил 35%», — говорится в сообщении.

По мнению Шураева, проблема в том, что в стране не осталось независимых СМИ, и виноваты в этом те, кто сегодня у власти.

«Я думаю, что государство само себе очень большую головную боль нажило этим самым. Потому что государство говорит: «Давайте бороться с коррупцией». На самом деле, чтобы бороться с ней, первое условие – это независимые СМИ, независимые журналистские расследования. У нас все это запретили просто напрочь», — сказал член НСОД.

Он уверен, что если ситуация не поменяется, то недоверие к СМИ в Казахстане будет только увеличиваться.

Также, по его мнению, в стране вообще не должно быть государственных СМИ.

«У нас должны быть все частные СМИ. И никакого госзаказа не должно быть. Это такой наркотик для СМИ, игла, с которой они не могут соскочить, к сожалению», — заключил Шураев.

Арман Шураев в разные годы занимал руководящие посты в крупнейших медиаструктурах Казахстана – был заместителем генерального директора агентства «Хабар», длительное время возглавлял телеканал «КТК», с 2006 года является членом политсовета партии Nur Otan, сейчас входит в состав инициированного президентом Касым-Жомартом Токаевым Национального совета общественного доверия.