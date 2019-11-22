Антикоррупционеры РК не считают нужным соблюдать презумпцию невиновности – правозащитники

Нур-султан. 22 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Антикоррупционеры РК не считают нужным соблюдать презумпцию невиновности, заявляют правозащитники.

«Я в то же время обратилась к представителю антикоррупционной службы и сказала: «Почему вы пишете такие пресс-релизы? Вы говорите, что врачи убили младенца (в областном перинатальном центре Атырау – КазТАГ)». На что он мне ответил: «А что такого? Мы уже почти все доказали». Тут проблема как со стороны госорганов, которые, на мой взгляд, тоже хотят сенсации и позитивных рассказов о своей работе, так и проблема журналистов», — сообщила директор ОФ «Правовой медиа-центр» Диана Окремова на научно-практической конференции «Презумпция невиновности в Казахстане и защита гражданских свобод» в пятницу.

Данный тезис поддержала эксперт общественно объединения «Қадір-қасиет» Анара Ибраева.

«Вы подняли такую тему, которая для меня важна. Потому что мы приглашали (агентство РК по противодействию коррупции на конференцию о презумпции невиновности – КазТАГ). Был дан ответ: «Мы не имеем никакого отношения к презумпции невиновности в сфере свободы выражения, мирных собраний, ассоциаций». Я прям хочу, чтобы это прозвучало в эфире, потому что те государственные органы, которые содержатся на наши с вами налоги, почему-то не хотят разговаривать с гражданским обществом», — отметила она.

Напомним, 4 октября сообщалось, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

18 октября руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева после скандала в областном перинатальном центре в Атырау ушла со своей должности.

21 октября председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова сообщила, что причиной роста младенческой смертности за август (26 младенцев) и сентябрь (16) в Атырауском областном перинатальном центре стала больничная инфекция – бактериальная внутрибольничная инфекция.

23 октября стало известно, что с начала 2019 года в облроддоме в Атырау умерли около 100 детей в возрасте до одного года.

4 ноября аким Атырауской области Нурлан Ногаев сообщил, что подавшие на увольнение после скандала в Атырауском областном перинатальном центре врачи забрали свои заявления.