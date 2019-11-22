ЦИК РК отказал в проведении референдума по вопросам выборов и партий

Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ — Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РК отказала в проведении референдума по вопросам выборов и партий, сообщает пресс-служба ЦИК РК.

«22 ноября состоялось заседание ЦИК РК, на котором были рассмотрены представленные группой граждан документы для регистрации инициативной группы и вопросы, предлагаемые ею на референдум. По итогам рассмотрения документов ЦИК РК (…), в соответствии с требованиями Конституционного закона «О республиканском референдуме», принято постановление «Об отказе в регистрации инициативной группы референдума и вопросов, предлагаемых ею на референдум», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что постановление об отказе принято «в виду отсутствия фактических данных, свидетельствующих об образовании инициативной группы референдума».

Напомним, 20 ноября в ЦИК РК обратилась инициативная группа по проведению республиканского референдума. Представители инициативной группы Н. Искалиев, А. Абдикаликова, М. Дарибеков внесли на рассмотрение ЦИК пакет документов для регистрации инициативной группы и вопросы, предлагаемые ею на референдум.