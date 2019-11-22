Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Морозная погода без осадков ожидается в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики будет находиться под влиянием отрога антициклона, где ожидается преимущественно без осадков морозная погода, лишь через северные, южные и юго-восточные районы будут проходить атмосферные фронтальные разделы где сохраняется местами снег, метель, туман, гололед, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью -23-25, днем -15-17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью -6-8, днем 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -2-4, днем -1+1.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью 0-5 (на севере -15).

В Жамбылской области местами туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, днем гололед. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5 (на юге +4), ночью -9-14.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем -2-7, ночью -8-13.

В Костанайской области тоже местами ожидается туман. Днем -8-13, ночью -17-22.

Карагандинской областях местами ожидается туман. Днем -12-17 (на юге -8), ночью -20-25 (на юге -12-17).

В Алматинской области в горах небольшой снег, ночью местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -6-11 (на севере -25).

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман. Днем -18-23, ночью -22-27.

В Атырауской области без осадков. Днем -2-7, ночью -12-17.

В Западно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем -2-7, ночью -10-15.

В Актюбинской области без осадков. Днем -5-10, ночью -13-18.

В Северо-Казахстанской области местами небольшой снег. Днем -10-15, ночью -16-21.

В Акмолинской области тоже местами небольшой снег. Днем -15-20, ночью -21-26.

В Павлодарской области местами небольшой снег. Днем -13-18, ночью -20-25.

«В ближайшие сутки на реках востока, севера и центра республики ожидается дальнейшее усиление ледообразования, на отдельных реках зажоры льда и колебания уровней воды, возможны подъемы уровней воды. На большинстве рек юго-востока республики будет наблюдаться усиление ледообразования», — предупредили синоптики.