Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В 100 лучших городов мира должен войти Алматы к 2050 году, сообщил руководитель управления стратегии и бюджета Алматы Нуртас Каиров.

«В рамках стратегии развития «Алматы-2050» мы поставили цель, что Алматы станет мировым городом, находящимся на стыке культур и цивилизаций, огромным региональным мегаполисом, входящим в 100 лучших городом мира по различным рейтингам», — сказал Каиров на пресс-конференции в пятницу.

При определении места Алматы в списке городов мира разработчики использовали рейтинг качества жизни в городах мира Mercer, в котором Алматы на сегодня занимает 177 место.

«Стратегия – это амбициозный документ, но планомерное развитие в течение трех десятилетий позволит переломить ситуацию. Мы хотим, чтобы совместными усилиями власти и общественности Алматы изменился и вошел в сотню лучших городом мира по качеству жизни», — подчеркнул Каиров.

В разработке проекта стратегии развития «Алматы-2050» принимали участие управление стратегии и бюджета Алматы, специалисты международной компании Hutch, общественные эксперты. В итоге были сформированы семь ключевых приоритетов, среди которых «Город без окраин», «Умный город», «Город равных возможностей», «Безопасный город», «Зеленый город», «Глобальный деловой центр» и «Культурный креативный город».

В рейтинге по уровню качества жизни международной консалтинговой компании Mercer участвует 231 город мира. По данным Mercer-2019, лучшим городом признана Вена (Австрия), худшим – Багдад (Ирак).