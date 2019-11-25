Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 25 ноября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т385,4, а продажи – Т387,5.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т386,2, а продают по Т387,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386, а продажи – Т386,8.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т385,01.