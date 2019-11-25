Казахстан ведет переговоры с «Газпромом» о газификации Павлодарской области

Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Казахстан ведет переговоры с ПАО «Газпром» о газификации Павлодарской области, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин.

«Рассматривается несколько вариантов газификации Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. (…) В настоящее время мы касательно газификации Павлодарской области рассматриваем два варианта. Вариант дальнейшего развития проект «Сарыарка» и газификацию Павлодарской области за счет второго и третьего этапов (данного проекта – КазТАГ). Или возможен другой вариант, который сейчас в проработке и обсуждается с российской компанией «Газпром» о присоединении к российской газотранспортной системе. По этим двум проектам сейчас ведется соответствующая работа по разработке технико-экономического обоснования. Я думаю, в I квартале 2020 года у нас уже будет четкое понимание, по какому из этих вариантов нам развивать проекты, о которых Вы сейчас упомянули», — сказал Мамин в понедельник на заседании сената парламента РК, отвечая на вопрос сенатора Плотникова.

Сенатор, задавая вопрос премьер-министру о перспективе газификации восточных регионов страны, обратил внимание на неблагоприятную экологическую ситуацию в Усть-Каменогорске.

«На сегодняшний день акиматом ВКО ведется работа по газификации жителей Зайсанского района с местного газового месторождения «Сарыбулак». Но оно небольшое по своим запасам и не может удовлетворить потребность промышленного региона страны», — сообщил депутат.

Отвечая на вопрос Плотникова, премьер-министр РК добавил, что в газификации ВКО возможен вариант присоединения к будущем проекту «Сила Сибири-2».

«Есть такой соответствующий проект, который сегодня находится в проработке. Вы знаете, «Сила Сибири-1» есть проект, который уже подает газ по сути дела. Сегодня идет согласование цены на газ по проекту «Сила Сибири-2», который мы предложили российской стороне, чтобы он прошел по территории Казахстана с выходом на рынок Китайской Народной Республики. Это один вариант. И есть другой вариант – от Барнаула подключение к газотранспортной системе уже непосредственно Семей – Усть-Каменогорск. То есть по этим двум проектам тоже соответствующая работа проводится. И я скажу, что в I квартале 2020 года у нас будет точное понимание и проинформируем депутатский корпус и Вас лично, какое решение будет принято», — проинформировал Мамин.