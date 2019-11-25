Основной проблемой низкого спроса на кредиты является перекредитованность юрлиц – Нацбанк РК

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Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова Основной проблемой низкого спроса на кредиты является перекредитованность юридических лиц, считает председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев.

«Основной проблемой низкого спроса реального сектора экономики на кредиты остается текущая перекредитованность юридических лиц. Качество активов субъектов нефинансового сектора экономики, их платежеспособность и кредитоспособность несут повышенные кредитные риски для банков второго уровня (БВУ)», — сказал Досаев на расширенном заседании сената в понедельник.

При этом он отметил, что кредитный портфель БВУ за 10 месяцев увеличился на 3,1%, до Т13,5 трлн, с апреля по октябрь рост кредитования составил 8,2%, или Т1 трлн, розничное кредитование увеличилось на 17,4%, кредитный портфель бизнесу вырос на 1,2% с апреля по октябрь до Т7,1 трлн.

Долгосрочные кредиты по итогам октября составили Т11,5 трлн, краткосрочные – Т2 трлн.

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