Алматы. 25 ноября. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 ноября в 8.19 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 254 км на восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,5. Магнитуда MPV 3,6», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Согласно приложенной карте, эпицентр располагался на юго-востоке Казахстана недалеко от границы с Китаем на глубине 20 км.