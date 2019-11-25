Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Алматинской области

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Алматы. 25 ноября. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 ноября в 8.19 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 254 км на восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,5. Магнитуда MPV 3,6», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Согласно приложенной карте, эпицентр располагался на юго-востоке Казахстана недалеко от границы с Китаем на глубине 20 км.

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