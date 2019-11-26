Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ — Неустойчивый характер погоды сохранится на севере, востоке и в центре Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В северных, центральных и восточных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, низовая метель, на востоке – усиление ветра. Местами ожидаются туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура днем -7-9, ночью -12-14.

В Алматы переменная облачность, ночью небольшой снег, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура днем -2-4, ночью -7-9.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днем 0+2, ночью -10-12.

В Восточно-Казахстанской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, местами – низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем -3-8, ночью -7-12.

В Костанайской области местами ожидаются снег, низовая метель, туман. Днем -7-12, ночью -12-17.

В Карагандинской области ожидается небольшой снег, местами – снег, местами – низовая метель, туман, гололед. Днем -3-8, ночью -9-14.

В Акмолинской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -5-10, ночью -12-17.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем -1-6, ночью -7-12.

В Туркестанской области местами ожидается туман. Днем -2+3, ночью -7-12.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -10-15.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем -3-8, ночью -8-13.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -7-12, ночью -11-16.

В Павлодарской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -7-12, ночью -13-18.

В Алматинской области ночью местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Мангистауской области днем 0+5, ночью -2-7.

«В ближайшие сутки на реках востока и юго-востока республики ожидается дальнейшее усиление ледообразования, на отдельных реках – зажоры льда и колебание уровня воды, возможен подъем уровня воды», — предупредили синоптики.