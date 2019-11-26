Объем кредитования банками юрлиц снизился к концу октября 2019 года в Казахстане

Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Объем кредитования банками юридических лиц снизился к концу октября 2019 года в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Объем кредитования банками экономики на конец октября 2019 года составил Т13 501,9 млрд, увеличившись за месяц на 0,8%. Объем кредитов юридическим лицам снизился на 0,6% до Т7 118,8 млрд, физическим лицам – увеличился на 2,4% до Т6 383,1 млрд», — говорится в сообщении во вторник.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1% до Т11 161,3 млрд. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,7%, тогда как физическим лицам увеличились на 2,5%.

«Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 0,3% до Т2 340,6 млрд. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 0,2%, физическим лицам – на 2,7%. Удельный вес кредитов в тенге на конец октября 2019 года составил 82,7% (в декабре 2018 года – 77,1%)», — уточнил финансовый регулятор.

Объем долгосрочных кредитов за месяц вырос на 1,2% до Т11 540,1 млрд, объем краткосрочных кредитов уменьшился на 1,6% до Т1 961,7 млрд.

«Кредитование субъектов малого предпринимательства за октябрь 2019 года снизилось на 2,2% до Т2 092 млрд (15,5% от общего объема кредитов экономике)», — добавили в Нацбанке.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли как промышленность (доля в общем объеме – 13,8%), торговля (12,2%), строительство (5,1%) и транспорт (3,9%).

«В октябре 2019 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12% (в декабре 2018 года – 11,7%), физическим лицам – 18% (17,2%)», — сказано в сообщении.