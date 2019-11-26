Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Объем наличных в обращении продолжает снижаться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Денежная масса за октябрь 2019 года, по предварительным данным, увеличилась на 3,3% (с начала года – на 0,9%) и составила Т21 008,3 млрд, наличные деньги в обращении снизились на 0,1% (с начала года – на 1,3%) до Т2 231 млрд», — сообщили во вторник в пресс-службе Национального банка Казахстана.

Как уточнил финансовый регулятор, денежная база в октябре 2019 года расширилась на 8,1% (с начала года – на 6,1%) и составила Т7058,8 млрд.

«Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 4,9% (с начала года сжатие на 8,2%) до Т5502 млрд», — добавили в Нацбанке.