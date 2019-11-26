Преемственность внешнеполитической стратегии Назарбаева будет сохранена – Токаев

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что преемственность внешнеполитической стратегии первого президента Нурсултана Назарбаева будет сохранена, сообщает пресс-служба Акорды.

«Преемственность внешнеполитической стратегии Елбасы Нурсултана Назарбаева будет сохранена и получит дальнейшее развитие. Елбасы является отцом-основателем нашего государства, выдающимся политиком современности», — сказал Токаев во вторник на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане

По словам главы государства, Назарбаев «внес неоценимый вклад в глобальное антиядерное движение, в укрепление международной безопасности».

«За минувшие 28 лет геополитическая ситуация в мире претерпела серьезные изменения. В начале 90-х годов казалось, что на смену «холодной войне» пришла эра гармоничного сотрудничества, свободного от деструктивной идеологии и опасных стереотипов. Сегодня мы видим, что эти ожидания не оправдались. Мышление эпохи блокового противостояния накладывает свой отпечаток на события сегодняшнего времени», — отметил президент.

Он отметил, что сейчас «доминирует упрощенное мировосприятие, культивируются подходы, не соответствующее сложной и взаимозависимой конструкции международных отношений XXI века».

«Санкции и торговые ограничения все чаще подменяют инструменты традиционной дипломатии. Продолжается регионализация торговых режимов в ущерб принципам ВТО, усиливается протекционистская политика. Указанные тревожные тенденции накладываются на хронические болезни мировой экономики – диспропорции в развитии стран и регионов, технологическое неравенство, уязвимость глобальной финансовой системы», — добавил глава государства.

В этих сложных условиях, по его словам, «главной миссией казахстанской внешней политики становится решительное противостояние угрозам и вызовам».

«Казахстан по-прежнему открыт для международного сотрудничества. Мы продолжим политику конструктивного и сбалансированного взаимодействия со стратегическими партнерами и всеми заинтересованными странами. Наша внешняя политика максимально прагматична. Казахстан будет твердо отстаивать интересы наших граждан и национального бизнеса за рубежом», — сказал Токаев.

По его словам, в 2019 году Казахстан значительно расширил дипломатическую инфраструктуру за рубежом, направив послов с постоянной резиденцией в столицах Болгарии, Латвии, Эстонии, Сербии, Словакии, Португалии, Швейцарии.

«Этот процесс будет иметь продолжение с учетом принципа взаимности», — заверил президент.

Он отметил, что важнейший приоритет – «обеспечение нового уровня «экономизации» внешней политики».

«Перед дипломатами поставлена задача по привлечению качественных инвестиций в экономику страны. Мы будем продвигать и поддерживать конструктивные инициативы, направленные на обеспечение региональной и глобальной стабильности. Это, прежде всего, укрепление азиатской и евро-азиатской безопасности, упреждение ядерной и террористической угроз», — сказал глава государства.

По его словам, в фокусе внимания внешней политики Казахстана «остается глобальное межконфессиональное согласие».

«В казахстанской столице регулярно проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий, которые способствуют противодействию распространению идеологии нетерпимости и радикализма», — напомнил он.

Токаев отметил, что мировое сообщество все острее ощущает на себе последствия, вызванные деградацией окружающей среды.

«Эти вызовы ставят под угрозу благополучие будущих поколений. В этой связи мы намерены укреплять взаимодействие с зарубежными партнерами по решению актуальных экологических проблем нашего региона», — сказал президент.

Приоритетным вектором казахстанской внешней политики, по словам главы государства, остается Российская Федерация.

«Мы нацелены и далее укреплять стратегическое партнерство во всех сферах и направлениях», — подчеркнул Токаев.

Он добавил, что большое значение имеет для страны конструктивная работа в СНГ, «тем более в 2021 году председательство в этой авторитетной международной организации переходит к Казахстану».

«Ключевым направлением для правительства остается укрепление евразийской интеграции, в первую очередь, в рамках Евразийского экономического союза. С этой целью было создано новое министерство торговли и интеграции, которому поручено тесно взаимодействовать с нашими партнерами по устранению сохраняющихся торговых и прочих барьеров», — пояснил глава государства.

Свою востребованность для выработки коллективных подходов к решению вопросов региональной безопасности, по его мнению, «безусловно доказало Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии».

«Мы благодарны всем нашим партнерам, поддержавшим этот процесс, и планируем активизировать деятельность форума на посту председателя в 2020-2022 годах.Одним из самых успешных международных объединений сегодня является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). ШОС стал влиятельным фактором региональной безопасности и кооперации. Казахстан намерен и дальше активно работать в этой авторитетной структуре. Мы также развиваем многостороннее взаимодействие в рамках Организации договора о коллективной безопасности, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Тюркского Совета, Организации экономического сотрудничества, Тюрксой, организаций системы ООН», — перечислил Токаев.

Также он напомнил, что в 2019 году Казахстан с визитами посетили руководители Международного Валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Всемирной туристской организации и других международных структур.