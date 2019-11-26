В Акорде заявили о завышении чиновниками стоимости ГЧП-проектов

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – В Акорде заявили о завышении чиновниками стоимости проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), передает корреспондент агентства.

«Проведенный генеральной прокуратурой анализ выявил недостаточную эффективность работы уполномоченных органов по применению института ГЧП. Госорганами допускается необоснованное завышение стоимости объектов ГЧП, заключение формальных договоров в целях увеличения показателей, в том числе с лицами, не являющимися субъектами ГЧП, либо частными партнерами, не соответствующими квалификационным требованиям», — сообщили в пресс-службе Акорды во вторник по итогам заседание комиссии при президенте Казахстана по вопросам противодействия коррупции.

На заседании под председательством государственного секретаря Крымбека Кушербаева были обсуждены вопросы состояния законности при заключении договоров в рамках ГЧП.

«По информации министерства национальной экономики, всего по стране с 2005 года по 1 ноября текущего года заключен 671 договор ГЧП. В настоящее время на стадии эксплуатации 606 объектов, а на стадии реализации 65 объектов ГЧП», — уточнили в Акорде.

По данным генпрокуратуры, имеют место случаи неисполнения принятых в рамках договоров обязательств, как со стороны частных, так и государственных партнеров.

«Большая часть наиболее затратных договоров ГЧП заключены путем прямых переговоров с частными партнерами, что не обеспечивает реальной конкурентной среды на стадии их отбора. По результатам аудиторских мероприятий министерства финансов установлены ряд нарушений, в том числе процедурного и финансового характера», — отметили в пресс-службе.

Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» указала на отсутствие полной и доступной информации по проектам ГЧП, ограничения для участия предпринимателей и противоречия в правовой регламентации ГЧП.

«В настоящее время практически неохваченными проектами ГЧП остались сферы водо- и энергоснабжения, транспорта, строительства дорог, связи, аварийно-спасательной деятельности и туризма. Не реализовывались проекты ГЧП при строительстве инфраструктуры специальных экономических зон, в то время как в законе для этого заложен правовой механизм», — сказано в сообщении.

В ходе обсуждения указанных проблем, члены комиссии отметили, что большинство нарушений связаны с отсутствием системности по продвижению ГЧП, недостаточностью координации и анализа в эффективности работы отраслевых уполномоченных и местных исполнительных органов в сфере ГЧП и та далее.

«По итогам заседания комиссия поручила принять комплексные меры по устранению выявленных нарушений в сфере ГЧП, установила строгую отчетность по их реализации», — добавили в Акорде.