Алматы. 26 ноября. КазТАГ — В Алматы снизилась активность граждан по прикреплению к поликлиникам, отмечают в городском филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС).

«По сравнению с прошлым годом снизилось количество граждан, участвовавших в прикрепительной кампании (к поликлиникам – КазТАГ). Такие результаты обусловлены тем, что прикрепление проводилось через портал eGov, посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП)», — говорится в пресс-релизе ФСМС, распространенном на брифинге во вторник.

Вместе с тем директор алматинского филиала ФСМС Тлеухан Абилдаев отметил, что снижение активности может быть обусловлено и тем, что многие предпочитают обслуживаться в поликлиниках в пределах своего фактического места проживания.

«Это доказывает предпочтение жителей лечиться в клиниках по месту прикрепления, что очень удобно, так как у них всегда есть возможность при необходимости воспользоваться услугой вызова врача на дом, а также обслуживанием четвертой категории срочности вызовов бригад скорой медицинской помощи», — отметил директор филиала в ходе брифинга.

Прикрепительная кампания в Алматы проходила с 15 сентября по 15 ноября, в итоге 9 тыс. алматинцев воспользовались правом выбора медицинской организации.

В фонде напомнили, что кампания прикрепления – не единственная возможность сменить поликлинику. Поменять медицинскую организацию можно и в течение года, если меняется место жительства более чем на один месяц. Кроме того, у любого жителя страны есть право сменить медицинскую организацию один раз в год.

Между тем в правительстве РК утверждают, что все большее количество граждан предпочитает получать госуслуги именно в электронном формате.

«На сегодняшний день в базе мобильных граждан зарегистрировано более 7,6 млн. человек, количество самостоятельно полученных электронных услуг увеличилось на 3,7 млн», — сообщила, в частности, на заседании правительства во вторник председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева.