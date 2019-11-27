Алматы. 27 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более $2,15 млрд намерены потратить на реализацию плана «Новый Алматы», сообщает корреспондент агентства.

«Только план «Новый Алматы» предполагает беспрецедентные вложения в объеме Т834,5 млрд. По текущему курсу это $2,155 млрд», — заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе своего выступления на Almaty Investment Forum 2019 в среду.

Планы развития «Новой Алматы» и Большой агломерации, продолжил глава городской администрации, он считает важными драйверами для всей городской экономики.

«Все эти конкурентные преимущества Алматы (лидирующие рейтинги по инвестклимату, крупнейшая региональная экономика РК, концентратор человеческого капитала и масштабная модернизация городской инфраструктуры – КазТАГ) позволяют нам, не откладывая, начать структурный маневр в экономике города с тем, чтобы сделать ее сильной, динамично растущей, конкурентной», — отметил Сагинтаев.