Т16 млрд составили потери бюджета РК из-за изношенности водопроводов за 2018 год

Нур-Султан. 27 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Т16 млрд составили потери бюджета Казахстана из-за изношенности водопроводов за 2018 год, заявила председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) Наталья Годунова.

«За прошлый год утечка и неучтенный расход воды составили 218 млн кубометров, а общая сумма потерь из-за изношенности водопроводных сетей достигла Т16 млрд», — сказала Годунова в ходе парламентских слушаний «Водная безопасность Казахстана: состояние, проблемы и рекомендации» в среду.

В разрезе регионов по уровню утечки и неучтенных расходов воды в 2018 году лидировал Алматы – 33% (то есть треть от поданной в сеть воды, более 74 млн кубометров или свыше Т4 млрд). В Акмолинской области потери воды составили 20%, Жамбылской, Актюбинской и Костанайской областях, а также в городах Нур-Султан и Шымкент – от 13 до 16%.

«Уровень изношенности коммунальных сетей (водопровода и канализации) по итогам 2018 года составил 57%. При этом, уровень их обновления низкий и ежегодно составляет в среднем немногим больше 5%. А это огромные свехнормативные потери воды. Учитывая высокую потерю воды, запланированное количество проектов (кстати, с уменьшением по сравнению с текущим годом на 40%), выделенные суммы на реконструкцию изношенных водопроводов недостаточны для ощутимого влияния на ситуацию – в масштабах страны государство ежегодно теряет 40% от объема забранной воды», — подчеркнула глава СК.

Также она отметила, что большинство гидротехнических сооружений находится в неудовлетворительном состоянии – степень их износа достигает 70%. Магистральные каналы практически исчерпали свои ресурсы, физический износ по отдельным из них составляет 100%.

«В связи с чем, требуется проведение полноценного учета по уточнению количества и технического состояния водохозяйственных объектов и сооружений. Со дня независимости РК полномасштабная паспортизация водохозяйственных объектов и сооружений не проводилась ни разу. Однако компетенция по учету отдельных водохозяйственных сооружений, находящихся в частной и бесхозяйной собственности, в действующем законодательстве не закреплена ни за одним госорганом», — резюмировала Годунова.