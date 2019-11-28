Дочь Машкевича не смогла обжаловать предъявленное обвинение

Алматы. 28 ноября. КазТАГ — Дочь основателя ENRC Александра Машкевича Анна Машкевич не смогла обжаловать обвинение в не предоставлении документов, необходимых британскому отделу по борьбе с крупным мошенничеством для расследования деятельности ENRC, сообщает Financial Times.

«Дочь одного из основателей-олигархов ENRC не смогла получить разрешение на обжалование решения об обвинении против нее, выдвинутым отделом по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) на слушаниях в Верховном суде. (…) В июне SFO обвинило Анну Машкевич, директора лондонской компании ALM Services UK и дочь Александра Машкевича в том, что она не представила документы, требуемые согласно так называемому уведомлению по разделу 2. Агентство требовало предоставить документы, которые бы способствовали расследованию деятельности ENRC, длящемуся уже шесть лет», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что в ноябре прошлого года А. Машкевич было вручено уведомление по разделу 2, согласно которому она должна была представить некоторые документы, датированные с 2008 года до настоящего момента, чтобы помочь расследованию SFO в отношении ENRC. SFO утверждает, что не получал полный пакет документов от ее адвокатов. В документах, представленных на слушаниях в среду, А. Машкевич утверждала, что следовала совету своих адвокатов, которые сообщили SFO в письме от 4 февраля, что эти документы выходят за временные рамки расследования деятельности ENRC.

Как сообщается, А. Машкевич в июле прошлого года заявила, что не признает себя виновной в предъявленном обвинении, которое предусматривает максимальное наказание в виде шести месяцев лишения свободы или штрафа. Кроме того, она подала ходатайство о получении разрешения на судебный пересмотр решения SFO, утверждая, что оно пренебрегло своими же правилами в отношении нее.

«В среду адвокат Джеймс Льюис заявил, что «его подзащитная выразила искреннюю обеспокоенность тем, что на нее возлагаются предполагаемые грехи ее отца». Судья Сапперстоун сказал, что решение SFO не было ни непропорциональным, ни необоснованным, ни необычным, и отклонил ее ходатайство в среду утром», — отмечается в публикации.

Также сообщается, что А. Машкевич предстанет перед судом в следующем году. Она остается единственным лицом, которому было предъявлено обвинение в рамках расследования SFO по делу ENRC, которое касается обвинений по поводу деятельности в Казахстане и приобретении активов в Африке.

ENRC отрицает какие-либо нарушения. Расследование привело к судебным разбирательствам в гражданском и уголовном порядке, включая иск на сумму 70 млн фунтов стерлингов, предъявленный в марте ENRC против SFO за превышение полномочий, который SFO оспаривает.

Напомним, в 2013 году SFO возбудил уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления. Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE.

Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.

16 июня МИА КазТАГ со ссылкой на Financial Times сообщало, что агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) ведет расследование в отношении дочери Александра Машкевича Анны Машкевич по обвинению в коррупции.

ERG, зарегистрированная в Люксембурге, позиционирует себя «ведущей диверсифицированной компанией в сфере добычи и разработки природных ресурсов», являющейся самым крупным производителем феррохрома, а также одним из основных производителей железной руды и глинозема в мире. Группе, согласно ее же сообщению на сайте, принадлежит треть металлургической горнодобывающей промышленности Казахстана. ERG также является основным поставщиком электроэнергии в стране.

Помимо этого, у компании есть активы в Африке (кобальт, медь, уголь, марганец, бокситы, платина и флюорит) и Бразилии (железо).

Согласно открытым данным, 40% акций ERG принадлежат комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана, по 20,7% у бизнесменов Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова, а 18,6% акций принадлежат Патоху Шодиеву.