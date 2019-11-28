«Изнасилование школьницы в Таразе: почему это произошло на самом деле»

Сетевые СМИ о насилии над детьми

Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «В этой новости неправильно всё» — В Таразе педофил изнасиловал семиклассницу. Двенадцатилетняя девочка пошла во время урока в уличный туалет. Мужчина, который до этого долго ходил вокруг школы, проник туда вслед за ней.

В этой новости неправильно все. Вообще все. Так не должно было случиться. Но так случилось, потому что решительно всем было наплевать. Всем взрослым, которые должны были нести ответственность за детей.

Подумайте сами – двенадцатилетняя девочка во время урока идет в уличный туалет. Жуткий, с дыркой в полу – его хорошо видно на видео, которое сейчас распространяют СМИ. Две тысячи девятнадцатый год на дворе. Тараз, областной центр, город с населением в четыреста тысяч человек. Дети, школьники хотят в туалет в дырку в полу. Напомню, сейчас ноябрь. Всем наплевать. В школе есть туалет, но он всегда закрыт – наверняка по распоряжению администрации, чтобы им спокойно могли пользоваться взрослые. Дети и в дырку сходят, даже зимой.

Где мы там, на каком месте в международных рейтингах благополучия? Какие мы последние международные инициативы выдвигали? Какие большие мероприятия проводили, кто напомнит? Так вот, пока мы все это делали, дети в Таразе ходили в туалет в дырку в полу. И не в одном Таразе, кстати – в городах поменьше условия еще хуже.

Не имеет права, и я в этом убежден абсолютно, ни одно государство проводить любые имиджевые проекты и хоть чем-то гордиться на международной арене, пока в этом государстве школьники ходят в дырку в полу. Зимой. А за ними в эти туалеты заходят насильники. И происходит то, что происходит.

Второй вопрос. Насильник засветился решительно на всех школьных камерах. Его хорошо видно, мужчина в кожаной куртке. Кружит, как волк, вокруг детской площадки. Подходит вплотную к турникам, на которых играют дети. Гуляет себе неспешно. Всем наплевать. Камеры установили, да. Потратили деньги. Но за тем, что на них происходит, никто не следит. Ни администрация школы. Ни полиция.

Зачем нужны камеры, за которыми никто не следит? Зачем нужны камеры, которые позволяют сделать одну-единственную вещь – проследить за тем, как насильник неспешно подбирается к жертве, а потом уходит? Для того, чтобы отчитаться – вот, мол, в наших школах камеры стоят? Для очередного очковтирательства и показухи? Зачем, в конце концов, нужны в школе камеры, если в этой школе дети зимой ходят в уличный туалет? Ни у кого не возникал такой вопрос? Ни у одного взрослого, который их устанавливал, выделял на них деньги из бюджета, отчитывался по этому поводу руководству? Ни один взрослый не задумался над этим простым вопросом. Всем наплевать.

И в результате этого всеобщего наплевательства и пофигизма у нас есть двенадцатилетняя девочка, которой теперь предстоит долго собирать по осколкам свою маленькую жизнь.

Реформа МВД, о которой говорят без умолку уже полтора года, с даты смерти Дениса Тена – где она? О ней много говорили после той трагедии, даже начали делать что-то, а потом опять все затихло. Чего ждали, новой трагедии? Вот, она случилась. Сейчас о ней тоже поговорят, потом опять забудут. До следующего убитого, изнасилованного, ограбленного.

«Изнасилование в школьном туалете 12-летней девочки стало поводом для массовых увольнений в Таразе» — Школьный инспектор майор полиции Рысбаев уволен из органов внутренних дел. Директор учреждения СМАНОВА освобождена от должности по собственному желанию. Также должности оставили преподаватель, который отпустил девочку с урока, дежурный учитель, вахтер и завуч. Без работы осталась и глава управления образования акимата Жамбылской области Рахия ТУРМАХАНБЕТОВА. Она освобождена от должности по собственному желанию. Строгий выговор объявили начальнику управления полиции местной полицейской службы полковнику МАМЫТБЕКОВУ, начальнику второго отдела полиции управления полиции города Тараза полковнику МУСАЕВУ, начальнику отдела местной полицейской службы подполковнику ТОЛЕУИШОВУ, старшему инспектору по организации работы ювенальной полиции ОП-2 Тараза, майору ЮРИНУ.

Что происходит в Жамбылской области в последнее время, объяснить трудно. Только в этом году зафиксировано уже пять случаев педофилии. Причем в одном случае девочка была убита. Насильник и убийца получил по заслугам – пожизненное заключение и химическую кастрацию. В другом случае педофил был осужден к 20 годам лишения свободы. Еще двое ждут суда.

В первые два месяца учебного года полиция находила возможности отправлять сразу несколько инспекторов к школам, которые регулировали транспортное движение и дежурили возле пешеходных переходов. Но отработка закончилась. Сегодня в учебных заведениях дежурят лишь школьные инспектора. А они могут отлучиться в любой момент.

«Изнасилование школьницы в Таразе: Токаев уволил акима города» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима города Тараз Кайрата ДОСАЕВА, передает Liter.kz. «В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и допущенные системные упущения в работе, поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима г. Тараз. Акиму области объявляю замечание«, — написал Глава Государства в Twitter.

««Реагируют только, когда изнасилуют на глазах у всех»: почему отечественные госорганы практически не борются с педофилией» — В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с правозащитницей, руководителем фонда «Общественное движение против насилия «НеМолчиKZ» Диной ТАНСАРИ, дабы узнать, что она думает о вопиющем случае насилия над детьми — По этому поводу очень много претензий к законодательству. Государство все время принимает меры по ужесточению наказания насильникам, к примеру, кастрация, но никто не работает с ранее осужденными, с людьми, которые потенциально опасны для общества. Наша служба пробации достаточно формально работает, потому что они не оснащены необходимым оборудованием, у них очень маленькие штаты.

Только на одну область приходится по 4,5 тысячи осужденных, которые стоят на пробационном контроле. Из них половина – это рецедивисты с серьезным стажем, которые точно не исправятся. Педофил из Тараза был ранее осужден за кражу, человек тоже подвергался насилию, так как наши тюрьмы не перевоспитывают, а культивируют его и, выходя из тюрьмы, он еще больше обозлен, агрессивен и будет искать слабого на которого нападет и совершит над ним насилие.

Этот человек пришел открыто, как голодный волк, искать жертву в детском учреждении. Полтора часа ходил, выискивал возможность утащить ребенка. С такими людьми у нас никто не работает.

Еще одна причина в том, что у нас много безработных. По статистике, преступления, в основном, совершаются такими людьми. Энергию этот человек направляет на кражи, драки, какие-то формы насилия и так далее. Государству здесь нужно работать с просвещением населения. Еще есть такой фактор, как безнаказанность, когда люди не несут совокупную ответственность за преступление.

К примеру на западе, если дворник не зажег фонарик и из-за этого произошло преступление, то он понесет уголовную ответственность. Когда все будут нести ответственность, тогда можно будет с этим бороться.

Арыстан ЖУАСОВ – «Вплоть до пожизненного…» — Депутаты Мажилиса Казахстана поддержали в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства», ужесточающий наказание за изнасилование. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Теперь любые насильственные действия сексуального характера будут относиться к тяжким преступлениям, и примирение сторон здесь невозможно», — заявил на заседании спикер парламента Нурлан НИГМАТУЛИН. Он отдельно отметил, что «вопиющий случай в Таразе показал, насильников несовершеннолетних надо наказывать беспощадно и жестко. В рассматриваемый Уголовный кодекс, по предложению депутатов, уже внесены нормы, которые ужесточают наказание для них вплоть до пожизненного срока».

«Саин об изнасиловании семиклассницы в Таразе: Нескончаемый кошмар» — Детский омбудсмен Аружан САИН прокомментировала страшный эпизод: во время урока в школьном туалете Тараза изнасиловали 12-летнюю девочку, сообщает Zakon.kz. — Нескончаемый кошмар. С одной стороны такие преступления должны предаваться огласке, но, наверное, надо оглашать фамилии имена, фотографии насильников, иначе все равно ощущение, что они защищены этой конфиденциальностью. А когда постоянно не сходят со СМИ заголовки о насилии над детьми, материалы по осужденным — все без имен и фамилий, и тем более, без фото — это как пусковой механизм для тех, кто способен на такое преступление. Мол, «я не один такой, вон сколько людей так делает», — написала она в Facebook.

Саин отмечает, что страдания ребенка не может исправить ни одно наказание — Это невозможно описать, но нам приходится постоянно сопровождать дела по насилию. И хоть наказание наступает, все равно чувство безысходности — наказание не отменяет страданий и боли детей. И как детям невозможно забыть этот ужас, как им жить, никаким наказанием не исправить, — считает уполномоченная по правам ребенка.

«Изнасилование школьницы в Таразе: почему это произошло на самом деле» — О причинах мы попросили рассказать президента Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмиру ИЛЕУОВУ – Что там говорить?! Я училась в сельской школе при Советском Союзе. У нас был туалет с дыркой в полу. И это по-прежнему происходит в Казахстане! До сих пор очень много школ в сельской местности, где дома с туалетами с дыркой в полу. Не знали, что ли? Что, все с Луны все свалились? Это уровень жизни.

Конечно, то, что это случилось в Таразе, в областном центре, тем более удивляет. Но тем не менее у нас еще очень много таких школ и таких туалетов. Об этом надо помнить.

Я знаю случай в Шамалгане, когда открыли новую трехэтажную огромную школу и практически сразу же закрыли. Причина? Там вся канализационная система была сделана «через одно место». Не знаю, как сейчас, но тогда детей сразу же перевели в другую.

Да везде все плохо! В сельской местности нет нормальных туалетов, школы находятся в ужасном состоянии. Я не люблю, когда случаются вот такие хайпы. Кто-то спрашивает, что там плохого? Жамбылская, в частности, бедная область. Там денег нет вообще никаких. Доходы самые низкие.

Надо разделить эти два случая. Состояние сельской школьной инфраструктуры и случай с изнасилованием.

Можно что угодно ужесточать, любые меры, но доходов, а соответственно и денег в области нет.

Еще часто спрашивают, почему же так происходит? Практически по всем социологическим исследованиям, 80-90% жителей Жамбылской области не удовлетворены решением самых разных вопросов.

И вроде бы нынешний аким достаточно опытный — работал в других областях и на министерской должности. Но чувствуется, что он не может взять ситуацию под контроль, не может улучшить и изменить ее в лучшую сторону.

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