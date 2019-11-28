Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погода на территории Казахстана остается без изменений: большая часть территории Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, поэтому ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь в северных, западных и восточных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет небольшой снег, лишь на западе – усиление ветра. Местами ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днем -7-9, ночью -11-13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем -2-4, ночью -8-10.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днем +2+4, ночью -9-11.

В Мангистауской области днем местами ожидаются небольшие осадки, местами – усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Атырауской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Акмолинской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -7-12, ночью -11-16.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем -4+1, ночью -7-12.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем -2-7, ночью -12-17.

В Костанайской области местами ожидается туман. Днем -3-8, ночью -12-17.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -4-9, ночью -10-15.

В Павлодарской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -6-11, ночью -14-19.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Днем -5-10, ночью -12-17.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -7-12, ночью -15-20.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Туркестанской области ночью местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью -8-13 (на юге -5).

«В ближайшие сутки на реках востока и юго-востока республики ожидается дальнейшее усиление ледовых образований, в связи с этим на отдельных реках возможен подъем уровня воды», — предупредили синоптики.