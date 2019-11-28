В Казахстане педагоги-обладатели госнаграды получат премии в размере 1 тыс. МРП

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане педагоги-обладатели государственной награды «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» получат премии в размере 1 тыс. МРП, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Вначале государственная награда («Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – КазТАГ) была внесена без финансового подкрепления, но предложение депутатов по этому вопросу учтено и одобрено в правительстве. Если депутаты примут закон «О статусе педагога», то обладатели награды получат выплаты в размере 1 тыс. МРП», — сказал Аймагамбетов на заседании мажилиса парламента РК в ходе обсуждения проекта закона «О статусе педагога» в четверг.

О том, что финансовое поощрение педагогов необходимо, напомнила депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

«Те учителя, что подготовили победителей и призеров международных и республиканских олимпиад, не получают никакого поощрения. Депутаты внесли поправку об их поощрении в размере трех должностных окладов. Данная поправка также была направлена на заключение правительства. Какое решение было принято?» — спросила мажилисвумен.

В свою очередь глава МОН ответил, что «по поощрению учителей, подготовивших победителей олимпиад, также предложение было поддержано».

«Таких педагогов не так много. Вы вместе с местными исполнительными органами вопрос согласовали, средства изыщем», — добавил Аймагамбетов.

Законопроект «О статусе педагога» депутатами мажилиса парламента РК в первом чтении был одобрен.

1 МРП = Т2525.