Большой комплексной застройки в центре Алматы нет – Сагинтаев

Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Большой комплексной застройки в центре Алматы нет, заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«В центральной части города большой комплексной застройки нет, это старый центр, его надо сохранить», -с казал Сагинтаев в пятницу на пресс-конференции в СЦК, комментируя свое отношение к точечной застройке.

По его словам, те земли в центре города, которые были заложены в банках, местные девелоперы выкупают и согласовывают.

«Естественно, мы смотрим, насколько это соответствует тому району, облику, этажности – с тем, что они собираются делать. Любое комплексное строительство обсуждается в акимате, после предварительного обсуждения они идут дальше – в управление архитектуры отрабатывать процедурные вопросы. Мы не даем закрыто для точечного строительства разрешения, все, что находятся в центральной части города, они находятся под запретом, ситуация сегодня такая», — сказал Сагинтаев.

При этом он отметил, что проводится большая работа по микрорайонному развитию мегаполиса, особенно на территории «новой Алматы», потому что иных свободных территорий практически не имеется.