Очередная консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Кыргызстане

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Алматы. 29 ноября. КазТАГ — Очередная консультативная встреча глав государств Центральной Азии (ЦА) пройдет в Кыргызстане, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Лидеры стран Центральной Азии определили следующее место проведения консультативной встречи. В рамках встречи в узком формате главы государств Центральной Азии выбрали Кыргызстан в качестве следующей страны, которая обязалась провести очередную консультативную встречу на своей территории», — говорится в сообщении в пятницу.

По этому поводу высказался президент КР Сооронбай Жээнбеков.

«Мы в доверительной атмосфере провели конструктивный диалог по широкому спектру вопросов нашего регионального сотрудничества. Считаю крайне важным продолжить наметившуюся позитивную динамику. В этой связи заявляю о готовности провести следующую консультативную встречу в Кыргызстане в 2020 году», — сказал Жээнбеков.

Напомним, первая консультативная встреча прошла в 2018 году в столице Казахстана.

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